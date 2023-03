Scrittura e letture al femminile, il marzo rosa a Montopoli

Di seguito ecco le prossime iniziative in programma per il mese di marzo del cartellone "Una, Nessuna, Centomila" nel Comune di Montopoli in Val d'Arno.

Presentazione del libro "Nata due volte. Quando le scelte più difficili rendono più forti" di Elisa Petri, Carmignani editrice.

L'appuntamento è per sabato 18 marzo alle ore 18 nella biblioteca di Montopoli in Val d'Arno.

Rosalie è una giovane ragazza, trasferitasi in Canada con la madre. Amante dei libri, tutto è nuovo per lei: nuova scuola, nuovi amici, un nuovo amore, nuove esperienze, il dramma di una scelta. Un viaggio intimo, doloroso ma vitale, dentro l’anima e il corpo della protagonista, alla ricerca e alla scoperta di se stessa. Grazie a una scrittura asciutta, diretta, a tratti cruda, Elisa Petri, senza mai cadere nel pietismo, ci mostra luci e ombre della sua eroina, di ciò che vive e della sua faticosa rinascita.

Elisa Petri è nata a San Miniato il 23 maggio 1998. Vive a San Romano, nel comune di Montopoli in Val d’Arno. Ha conseguito il diploma di scuola superiore presso il Liceo Artistico F. Russoli di Cascina e oggi lavora come modellista in un suolificio. La lettura è sempre stata la sua più grande passione. Ha iniziato a scrivere da circa cinque anni. Questo libro rappresenta il suo esordio letterario.

E' in partenza il corso - laboratorio di scrittura di genere femminile, condotto da Micol Carmignani nei locali della Biblioteca di Montopoli in Val d'Arno.

Gli incontri si terranno il lunedì dalle 18 alle 19.30 secondo il seguente calendario: 20 marzo, 3 aprile, 17 aprile e 8 maggio. Corso gratuito, rivolto a un massimo di 15 persone INFO E ISCRIZIONI: 0571 449008, biblioteca@comune.montopoli.pi.it, staffsindaco@comune.montopoli.pi.it. Un lavoro che partirà dalla toponomastica di Montopoli per chiedere ai partecipanti di indagare e raccontare le storie di donne nascoste tra i nomi delle vie e delle piazze. Un esercizio di scrittura propedeutico alla seconda edizione del progetto “Ti racconto una donna”. Dopo la buona riuscita dello scorso anno il Comune ha deciso di ripetere l'avviso volto a mettere in luce figure femminili poco conosciute.

