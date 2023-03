Si apre il processo Mps III: chi può costituirsi

Si apre una nuova opportunità di ristoro per gli azionisti Mps. Dopo i processi penali “Mps I” (ormai vicino alla conclusione) e “Mps II” (concluso in primo grado) si apre un nuovo filone processuale, “Mps III”, con udienza fissata il 12 maggio. Il procedimento riguarda reati di falso in bilancio e false comunicazioni sociali, nonché falso in prospetto informativo (per sopravvalutazione di crediti Npl) commessi tra l'1 giugno 2014 e il 29 luglio 2016. Pertanto potrà costituirsi chi era titolare di azioni della banca in questo periodo di tempo, anche se comprate prima o vendute nel periodo di tempo stesso.

PERCHÉ COSTITUIRSI PARTE CIVILE – Confconsumatori è pronta ad assistere, anche a distanza, gli azionisti che desiderano costituirsi come parte civile nel processo penale, allo scopo di ottenere – in caso di condanna degli imputati – un risarcimento per il danno subito dai reati oggetto del procedimento. «Si ricorda – fanno sapere da Confconsumatori – che, a differenza dei processi in sede civile, gli azionisti ammessi come parte civile nel processo penale dovranno sostenere i costi vivi della procedura, ma non rischiano, in caso di soccombenza o di assoluzione degli imputati, di subire ulteriori spese non previste. Si segnala, a tal proposito, che gli azionisti costituiti nel filone Mps I hanno già ottenuto un risarcimento».

SOLO DUE MESI PER FARE DOMANDA – Sarà possibile presentare la domanda di costituzione di parte civile solo per un breve periodo di tempo: infatti la documentazione necessaria deve essere raccolta e depositata entro la data dell’udienza, ovvero il 12 maggio 2023, dopo la quale non sarà più possibile costituirsi per effetto della riforma Cartabia. «Si invitano, pertanto, gli azionisti interessati a raccogliere da subito la documentazione necessaria che, se non già in possesso, potrà essere richiesta alla banca: oltre ai documenti di identità serviranno, in particolare, la prova di acquisto delle azioni e un estratto conto titoli (o documento equivalente) con cui si possa dimostrare il possesso delle azioni nel periodo 1 giugno 2014 – 29 luglio 2016. Confconsumatori raccoglierà la documentazione entro il termine ultimo del 28 aprile 2023».

A CHI RIVOLGERSI – Gli azionisti interessati o che desiderano ricevere maggiori chiarimenti circa la possibilità di costituirsi parte civile nel processo Mps III possono scrivere all’indirizzo risparmio@confconsumatori.it oppure rivolgersi direttamente alle sedi territoriali di Confconsumatori. Lo sportello di Grosseto è in via della Prefettura 3 (scrivere a grosseto@confconsumatori.it o telefonare al numero 0564 417849 dalle ore 15 alle ore 19 dal lunedì al venerdì).

