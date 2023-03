Spacca vetro del bus e aggredisce agenti, arrestato ancora a Firenze

Ancora un vetro di un bus infranto, ma stavolta è seguito l'arresto. Si tratta di un 69enne siciliano già noto alle forze dell'ordine, finito in manette per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale e denunciato per interruzione di pubblico servizio, minacce e danneggiamento.

L'uomo era salito all'onore delle cronache per avere aggredito i poliziotti dopo aver dato in escandescenza alle Poste per il mancato rinnovo del reddito di cittadinanza.

La polizia è intervenuta ieri sera a mezzanotte in via XXVII Aprile a Firenze. Inizialmente l'uomo si era sdraiato davanti l'ingresso del pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria Nuova, impedendo l'accesso alle ambulanze e impaurendo i sanitari. Da qui la denuncia per interruzione di pubblico servizio.

Poi con un pezzo di aspirapolvere ha spaccato il vetro del bus. Da qui la chiamata alle forze dell'ordine e mentre veniva formalizzata la denuncia ha spintonato due agenti, per questo fatto è giunto l'arresto.