La Statale 67 riapre agli eventi dopo i cantieri del Ponte sull'Orme

Negozi ed esercizi della Statale 67 di Empoli saranno i protagonisti della festa che sabato 25 marzo animerà il pomeriggio empolese, dalle ore 16 alle 20, su iniziativa della Confcommercio con il patrocinio del Comune di Empoli e il contributo dell’azienda Sammontana S.p.A.

Molti gli appuntamenti aperti al pubblico ad ingresso gratuito: laboratori per bambini, live painting e mostre d’arte, show cooking e laboratori di cucina, presentazioni di libri e musica live. Tutti saranno ospitati dentro gli stessi negozi coinvolti dalla festa, secondo un programma serrato che, dalle ore 16 alle 20, permetterà a grandi e piccoli di partecipare a ciascuna iniziativa.

“Le vie di Empoli. Statale 67 Live!”, questo il titolo dell’evento di sabato 25 marzo, nasce su volontà degli operatori sostenuti da Confcommercio per celebrare la primavera in arrivo e la fine dei lavori per la costruzione del ponte sull’Orme, che nei mesi scorsi hanno coinvolto il tratto della trafficata strada empolese. Nelle intenzioni dell’associazione di categoria, sarà il primo di una serie di eventi dedicati alla valorizzazione della rete distributiva di vicinato nella città di Empoli.

Il programma completo degli eventi

Ore 16

Laboratorio di acquarelli per bambini a cura di Vanessa Gai (prenotazione obbligatoria: empoli@confcommerciofiar.it)

Show cooking per adulti a cura di KuciniAmo

Domo 25 - Via Zandonai, 25

Ore 17

Cekka Lou & Professor Peewee live

Note di jazz, soul, rythm and blues. Cekka Lou, voce e contrabbasso. Professor Peewee, pianoforte e voce

Creazioni Imola Sposo - Via Jacopo Carrucci 173

Dalle ore 17.00 e per tutto il pomeriggio

Esposizione opere d’arte e live painting dell’artista empolese Valentina Barbieri

Bar Ristoro - Via J. Carrucci, 236/A

Promozione IQOS

Tabaccheria Ristoro - Via J. Carrucci, 236/B

Ore 18

Laboratorio di Wedding sugar cookies a cura di Cake&Bake by Elisa (prenotazione obbligatoria: empoli@confcommerciofiar.it)

Creazioni Imola Sposa - Via Zandonai, 31/33

Ore 19

Presentazione del nuovo libro di Leonardo Araneo, “Back home”.

Bed&Well Store Egoitaliano e Tempur - Via Tosco Romagnola Sud, 40

Fonte: Confcommercio Firenze