'Teatro fra le generazioni': a Castelfiorentino spettacoli e incontri

La XII edizione di Teatro fra le generazioni, che si svolgerà a Castelfiorentino da martedì 21 a venerdì 24 marzo, si conferma in Toscana come il più significativo cantiere multidisciplinare legato al teatro d'innovazione per le nuove generazioni.

Spettacoli rimasti nelle casse degli attori per più di un anno che possono finalmente vedere la luce di un festival.

«La dodicesima edizione del festival Teatro fra le generazioni si conferma uno degli appuntamenti nazionali più attesi relativamente al teatro per e con le nuove generazioni- -. Spettacoli presentati da grandi teatri e piccole formazioni indipendenti, alcuni nati sul territorio grazie alle residenze temporanee o a periodi di prova che gli artisti ospiti hanno effettuato nei teatri dove stabilmente Giallo Mare Minimal Teatro opera come Residenza Artistica sostenuta dai Comuni di Empoli, Vinci, Santa Croce sull’Arno, Castelfiorentino, Ministero della Cultura e la Regione Toscana» dichiarano Renzo Boldrini e Vania Pucci, rispettivamente direttore e presidente della compagnia Giallo Mare Minimal Teatro.

«Siamo lieti di ospitare nel nostro teatro una nuova edizione di “Teatro fra le generazioni” e diamo il benvenuto a tutti coloro che lo animeranno, con i loro spettacoli e con la loro

partecipazione. Oggi più che mai diventa ineludibile testimoniare, anche con iniziative come questa, la solidarietà, la socialità, la pluralità e l'inclusività, proprie del messaggio culturale che ogni momento teatrale propone. La speranza di un futuro migliore è affidata anche a tutto ciò» spiega Maria Cristina Giglioli, presidente della Fondazione Teatro del Popolo.

Il cartellone della manifestazione offre quattro giorni di programmazione, ventidue appuntamenti, un’anteprima nazionale, nove prime nazionali, ventuno compagnie teatrali e decine di ospiti, con perfomance teatrali, incontri e presentazioni di libri, che si terranno nelle varie location del complesso del Teatro del Popolo di Castelfiorentino, all’Ex Oratorio di San Carlo, piazza Gramsci e spazio Teatro C’Art.

Gli spettacoli indagano vari linguaggi scenici (teatro, performance multimediale, teatro di figura) che complessivamente si rivolge agli spettatori più piccoli, ai giovani e al pubblico intergenerazionale delle famiglie e coinvolge artisti e compagnie provenienti da molte regioni italiane: i padroni di casa della compagnia residente Giallo Mare Minimal Teatro; Sacchi di Sabbia, Massimo Grigò, Tpo/ Teatro Metastasio di Prato , Teatro Gioco vita, La luna nel letto, Principio attivo Teatro, Teatro all’improvviso, Teatro del Piccione, Archetipo, La Piccionaia centro produzione teatrale, Teatro Nazionale di Genova, Kanterstrasse, Orto degli ananassi, Quinto equilibrio/Teatro evento, Teatro c’Art, Teatro do Sopro, Compagnia Tpo/Teatro Metastasio di Prato, Fontemaggiore centro produzione teatrale.

Teatro fra le generazioni, fino dalla sua prima edizione, si è contraddistinto come luogo di dibattito e confronto sui vari aspetti organizzativi, artistici, progettuali e resta una manifestazione unica in Toscana, che intende consolidare il ruolo della Regione Toscana come territorio storicamente attento alle politiche ed alle attività artistiche legate alla platea delle nuove generazioni, le scuole e alle famiglie. Un’attenzione istituzionale e culturale che oggi, in una mutata geografia del panorama teatrale regionale, trova nella residenza interprovinciale di Giallo Mare Minimal Teatro un laboratorio progettuale di qualità.

· Gli spettacoli

Fra gli spettacoli segnaliamo quelli in prima nazionale tutti al Tetro del Popolo: martedì 21 marzo alle 17 la compagnia Fontemaggiore centro di produzione teatrale presenta Ulisse e la luna;

mercoledì 22 marzo alle 9 Giallo Mare Minimal Teatro presenta Trame su misura vol.2 di Renzo Boldrini, con Boldrini e Daria Palotti; alle 10.30 Teatro gioco Vita propone Poco più in là da Susy Lee, alle 14 Nome della compagnia Tpo/ Teatro Metastasio di Prato, alle 19 La luna nel letto presenta La dea del Cerchio, alle 21 in anteprima nazionale Felicia della compagnia Quinto equilibrio/Teatro Evento.

Giovedì 23 marzo alle 9 Tuono di Orto degli ananassi, alle 10.30 Kanterstrasse/Giallo Mare Minimal Teatro presentano Sulla rotta dell’isola del tesoro-la vera storia della pirateria regia Renzo Boldrini e Simone Martini,alle 19 Archetipo presenta L’uccellino azzurro; venerdì 24 marzo alle 14 Teatro all’improvviso propone Storia di luce.

· La residenza interprovinciale di Giallo Mare Minimal Teatro

Dal 2013, grazie all’applicazione della L.R. 21/10, la Regione Toscana si è dotata di un sistema di Residenze teatrali diffuso su tutto il territorio regionale. Già nel 2010 è stato firmato un protocollo d’intesa pluriennale di sostegno alla residenza interprovinciale di Giallo Mare Minimal Teatro fra i comuni di Castelfiorentino, Empoli, Santa Croce sull’Arno e Vinci, l’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa e la compagnia teatrale Giallo Mare Minimal Teatro, con la supervisione della Regione Toscana.

In questo quadro di azione e collaborazione artistico - istituzionale è nato, nel 2011, Teatro fra le generazioni.

· Informazioni e crediti

Per informazioni e prenotazioni Giallo Mare Minimal Teatro tel. 057181629 e info@giallomare.it, Teatro del Popolo tel. 0571633482.

Il cantiere Teatro fra le generazioni è promosso da Giallo Mare Minimal Teatro, Regione Toscana, Comuni di Castelfiorentino, Empoli, Santa Croce sull’Arno e Vinci, Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze e Residenze artistiche toscane RAT, Banca cambiani 1884, Ente Cambiano SCPA, Fondazione Teatro del Popolo Castelfiorentino.

La direzione artistica ed organizzativa è di Giallo Mare Minimal Teatro all’interno del progetto complessivo di residenza teatrale.

Il programma della manifestazione è consultabile sul sito www.giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa