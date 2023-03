Tenta due volte la truffa dello specchietto, denunciato

Un 37enne è stato denunciato al Galluzzo (Firenze) per tentata truffa dello specchietto. Il malvivente è ritenuto responsabile di due tentativi avvenuti mercoledì 15 marzo di mattina in via Volterrana.

Una delle vittime ha sentito un colpo alla propria auto. Ha poi visto il 37enne che le diceva di fermarsi. La donna, compresa la situazione, ha chiamato i carabinieri che sono riusciti a individuare la vettura del 37enne e a fermarlo.

All'uomo è contestato un ulteriore tentativo di truffa effettuato con le stesse modalità, sempre in via Volterrana, ai danni di un'altra vittima che nel corso della giornata si è recata presso la stazione del Galluzzo per presentare denuncia, fornendo le indicazioni dell’auto che l’aveva seguita dopo un simulato urto.