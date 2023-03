Da oggi sono in programma gli interventi di posa dei cordoli a protezione delle aiuole con gli alberi in viale Milton a Firenze. Per questi lavori, che rientrano nelle opere di sistemazione urbanistica collegata alla realizzazione della linea tranviaria Fortezza-Libertà-San Marco, saranno istituiti restringimenti e divieti di sosta puntuali in corrispondenza delle aiuole. Termine previsto 25 marzo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa