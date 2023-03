Tre titoli italiani per la Toscana Atletica Empoli: "Un fine settimana storico"

Tre titoli italiani e fine settimana storico per la Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti, che conclude così alla grande questa stagione di Cross e Indoor 2023. Non era infatti mai successo che la società empolese raggiungesse ben tre titoli nazionali nel giro di così pochi giorni.

Partiamo da Giovedì 9 Marzo, quando Stefania Dallasta ha trionfato ad Ancona con il titolo italiano nei 1500 mt Master Categoria SF35 correndo con l’ottimo tempo di 4:53.97. Gli altri due titoli italiani sono arrivati dalla categoria Allieve nel fine settimana 11-12 Marzo: prima Giulia Bernini, ai campionati italiani di Cross a Gubbio. L’atleta della Toscana Atletica Empoli ha corso i 4 km con l’ottimo tempo di 14:57, staccando tutte le avversarie e dimostrando ancora una volta il suo valore, conquistando il titolo italiano. Il terzo titolo italiano è arrivato sempre nella categoria allieve tra le prove multiple: Ginevra Drovandi a Padova ha staccato di quasi 100 punti la seconda classificata nel Pentathlon ottenendo ben 3611 punti nel complesso delle cinque prove.

A Gubbio, nei campionati italiani di Cross, da sottolineare anche la prova di Greta Settino tra le promesse, giunta quarta, vicinissima al podio. Risultati, quelli di Gubbio, che hanno tutti contribuito nella combinata allieve-Juniores-Promesse/seniores, al raggiungimento del terzo posto nazionale a livello societario; miglior risultato di sempre per la Toscana Atletica Empoli.

Con i suddetti risultati, la finale nazionale cross a Gubbio è stata la migliore di sempre per la società, sia per i grandi risultati individuali che per le ottime classifiche a squadre. "Vincere tre titoli italiani in tre località diverse, in così pochi giorni, è un risultato incredibile, che di certo rende questo fine settimana storico per la nostra società", ha commentato il presidente della Toscana Atletica Empoli Claudio Marchetti. "È davvero una bella soddisfazione quando i grandi sforzi dei nostri atleti e allenatori, che ogni giorno si allenano con passione, impegno e dedizione, vengono ripagati. Continuiamo così e saranno ancora tante le soddisfazioni che riusciremo a toglierci".

Fonte: Toscana Atletica Empoli