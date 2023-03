"Treno fermo venti minuti a Empoli, inaccettabile": pendolari arrabbiati

"Il treno è rimasto fermo a Empoli venti minuti perché un passeggero era senza biglietto. La situazione è inaccettabile".

Ci sono pendolari che non sopportano più la situazione dei treni nell'Empolese Valdelsa. È il caso di alcune segnalazioni arrivate in merito a quanto successo nella mattinata di giovedì 16 marzo (peraltro giorno in cui è stato indetto sciopero di due ore in Toscana per protestare contro le aggressioni al personale).

Questo quanto segnalato dai lettori: "Il treno per Siena è rimasto fermo a Empoli per venti minuti, tutto questo per un solo passeggero senza biglietto che non voleva scendere. È stato necessario attendere l'arrivo delle forze dell'ordine".

Questo ha comportato degli slittamenti: "Il treno ha dovuto aspettare l'incrocio con il regionale a Empoli e con quello successivo a Ponte a Elsa, accumulando altro ritardo. È una situazione inaccettabile, noi pendolari della Empoli Siena paghiamo la stessa tariffa di chi viaggia su linee più affidabili e abbiamo un servizio inesistente".

I lettori chiedono soluzioni diverse: "Inoltre in casi come questo ci devono essere soluzioni rapide, non è possibile che un singolo blocchi un intero treno di gente che sta andando a lavoro, servono guardie sui treni che provvedano immediatamente a far scendere certa gente senza fermare la circolazione".