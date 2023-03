Trovato sull'Ape Piaggio rubata con merce rubata: denunciato

Denunciato un 36enne per ricettazione dopo essere stato trovato a San Miniato a bordo di un'Ape Piaggio risultata rubata in un comune limitrofo.

I carabinieri della compagnia di San Miniato questa mattina hanno effettuato il controllo, trovando nel cassone del veicolo una motosega, due taniche per la benzina e una felpa di marca, per i quali l’uomo non ha saputo giustificare la provenienza.

Anche questi oggetti erano risultati rubati alcune ore prima da due auto in sosta. I proprietari avevano infatti sporto denuncia.