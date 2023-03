Truffe online a Siena e provincia, scattano quattro denunce

Quattro diverse truffe online a Siena e provincia hanno portato alla denuncia di quattro persone.

La prima è avvenuta nel capoluogo tramite la tecnica dello 'smishing'. Un uomo ha chiamato una donna senese qualificandosi come operatore di banca, le ha detto che c'erano problemi sul conto online l'ha invitata a effettuare un bonifico di 1.050 euro, intestato però al malvivente. La donna si è rivolta ai carabinieri, che sono risaliti all'autore - un 24enne di Napoli - e lo hanno denunciato.

Sempre a Siena un uomo ha denunciato ai carabinieri di aver messo su un sito un annuncio di vendita per una moto, il cui prezzo era da concordare. Contattato successivamente da un presunto acquirente, è stato invitato a recarsi a un bancomat per ricevere l’importo pattuito. In realtà, attraverso complesse istruzioni, la vittima è stata indotta in errore facendo un accredito di 250 euro sulla carta di credito intestata al truffatore. In questo secondo caso il denunciato è un 36enne originario di Parma.

La terza truffa è a Rosia, vicino Sovicille. Un uomo aveva messo in vendita online dei mobili. Un finto acquirente lo ha contattato e lo ha convinto a effettuargli un bonifico da 540 euro. I carabinieri hanno scoperto e denunciato il truffatore, 58enne di Bari.

L'ultima in ordine temporale arriva da Vagliagli (Castelnuovo Berardenga). Una donna ha messo in vendita un'auto su un sito. Contattata da un sedicente commerciante del settore, è stata da questi ingannata e indotta a cedergli il veicolo senza effettuare volture, senza ricevere la somma pattuita né rientrare in possesso dell’auto. Un 37enne di origini bulgare è stato denunciato.