Turismo outdoor, l'offerta toscana a Parigi: presenti anche le terme di Gambassi

L’offerta toscana in tema di turismo all’aria aperta sarà tra i protagonisti dell’edizione numero 38 del ‘Salon Destinations Nature’, che apre oggi giovedì 16 e fino a domenica 19 marzo, all’Expo di Parigi-Porte de Versailles. Si tratta di uno degli appuntamenti più importanti a livello internazionale dedicato al mondo dell’escursionismo, inteso in tutte le sue declinazioni e rappresentato in tutti i suoi ambiti.

Toscana Promozione Turistica porterà in Francia le proposte toscane nel proprio stand di 60mq (presso il padiglione 4 – E 106), interamente concepito per rappresentare e promuovere i segmenti d’offerta inerenti al turismo outdoor: natura e sport, turismo slow e scoperta del territorio attraverso escursioni, cicloturismo e cammini, turismo sostenibile e accessibile.

Ieri pomeriggio, in anteprima rispetto all’apertura ufficiale del Salon, si è tenuto un evento speciale presso il Salon Opéra, al quarto piano de Les Galeries Lafayette, durante il quale è stata presentata alla stampa francese la destinazione Toscana. I giornalisti hanno incontrato gli otto ambiti toscani presenti al Salon (Maremma Nord, Mugello, Pistoia e Montagna Pistoiese, Lunigiana, Arezzo, Chianti, Casentino), nel corso di un workshop organizzato per promuovere i territori e le Terme toscane di Chianciano, Saturnia, Gambassi e Cascina. Nel corso dell’evento è stato offerto un assaggio di prodotti e piatti toscani ed è stato possibile provare i trattamenti termali più innovativi offerti dalle terme toscane.

Inoltre, sempre ieri, è stata siglata una collaborazione tra Toscana Promozione Turistica ed il Comité Régional de Tourisme Centre-Val de Loire (CRT), per la promozione congiunta delle due destinazioni turistiche. Alla firma sono intervenuti l’assessore all’economia e al turismo Leonardo Marras, il presidente della Region Val de Loire Ms Bonneau, il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi ed il presidente di CRT Pierre Alain Roiron.

"Il segmento dell’outdoor – ha commentato l’assessore Marras – sta rivestendo un’importanza sempre maggiore, anche dal punto di vista economico. E la Toscana ha deciso di puntarci in modo deciso. E’ vero, siamo la regione dell’arte e della cultura, siamo famosi per il Rinascimento e per tutti i tesori che abbiamo ricevuto in eredità, sparsi un po' dappertutto. Ma siamo anche una meta rinomata per il mare e la campagna, le colline, le montagne, per le tantissime occasioni di contatto diretto con la natura che questa regione è in grado di regalare al visitatore. Sci, trekking, cicloturismo e una rete di cammini in continua evoluzione e ampliamento. Sempre con un’attenzione alla sostenibilità e alla tutela di tutti questi spazi, ma anche alla rivitalizzazione di quelle aree meno visitate ma in grado di far vivere esperienze e stimolare motivazioni di viaggio".