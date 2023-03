Vinci riduce il limite di velocità in via Leonardo da Vinci

In via Leonardo da Vinci, a Vinci, il limite di velocità è stato ridotto a 50 km/h dai 70 km/h originariamente previsti. La decisione è legata alla pericolosità della strada e alla necessità di moderare la velocità. Nei prossimi giorni saranno introdotti alcuni cartelli a evidenziare il nuovo limite.

“Lo facciamo per la sicurezza di tutti - afferma il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia -. L'arteria è molto trafficata, senza banchina e con una scarpata subito a ridosso della strada, per questo abbiamo preso questa decisione. Però voglio precisare una cosa: non c'è alcun rischio di multe se si rispettano i limiti di velocità".

“Nella zona commerciale tra l'altro – ha aggiunto – il limite era già stato fissato a 50 km/h: adesso la velocità è stata uniformata. In questa strada si sono registrati numerosi incidenti, il più grave fu nel 2016 con la morte di un ragazzo di 19enne che fu investito e morì poco dopo. Invito tutti a rispettare i limiti, solo così si possono evitare le sanzioni per eccesso di velocità”.