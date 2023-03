In auto per Firenze con 55 chili di hashish, arrestato

Ben 55 chili di hashish nascosti tra le lamiere di una vecchia Mercedes. Li ha scoperti la polizia a Firenze nella giornata di giovedì 16 marzo.

Gli ispettori sono intervenuti in via Bolognese. L'auto aveva al volante un 35enne di origini marocchine, la targa era spagnola. La polizia ha visto il veicolo imboccare una strada senza uscita circondata da ville e villette. Lì l'automobilista ha parcheggiato.

Una volta messo piede in strada, l’uomo ha tirato fuori il crick e cominciato ad armeggiare sulla macchina. Ma appena l’auto si è sollevata, ha infilato le mani sotto uno dei parafanghi posteriori e tirato fuori, ad uno ad uno, una serie di panetti il cui aspetto non ha lasciato alcun dubbio agli agenti. La polizia lo ha beccato sul fatto.

10 confezioni (da circa 500 grammi l’una di droga) erano già state estratte dalle lamiere del parafango posteriore. L’uomo è finito immediatamente in manette, ma in via Zara gli agenti della Squadra Mobile hanno passato sotto la lente di ingrandimento ogni centimetro della Mercedes spagnola, scoprendo che erano stati anche imbottiti di stupefacente sia gli sportelli che i paraurti. Dopo ore sono saltati fuori quasi altri 50 chili di hashish. Il corriere è finito al carcere di Sollicciano.

Gli investigatori sono ora a lavoro per ricostruire l’eventuale filiera internazionale di scambio dello stupefacente sequestrato che non è escluso possa provenire proprio da un canale di ingresso europeo della droga nella penisola iberica.