Camminata lungo il Turbone per riscoprire la natura di Montespertoli

Domenica 26 marzo l’Associazione Commercianti e Artigiani di Montespertoli organizza una camminata, adatta a persone di tutte le età, lungo la pista di servizio del torrente Turbone, in collaborazione con il Comune di Montespertoli e con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno, che ha realizzato l’infrastruttura. Il titolo dell’iniziativa è “Conosci, rispetta, vivi la natura lungo il Turbone”. La pista, che collega Montespertoli a Montelupo lungo tutto il letto del torrente, è un percorso di servizio per la gestione del corso d’acqua e non un sentiero riconosciuto, né una pista pedociclabile, tuttavia rappresenta un corridoio ecologico di notevole importanza naturalistica.

Insieme agli istruttori di escursionismo del Club Alpino Italiano (CAI) saranno approfondite le caratteristiche paesaggistiche del territorio, nonché la presenza di flora e fauna locali. Il percorso, di circa 10 km, è fattibile con il vestiario adatto alla percorrenza di un percorso di campagna. Per partecipare all’iniziativa è gradita l’iscrizione al costo di 5 Euro. Il contributo è comprensivo di cestino con snack preparato da Panificio Cappelletti e Coop Montespertoli e di servizio navetta per il ritorno organizzato da ASD Montespertoli Calcio e ASD Montesport. Il ritrovo è previsto alle ore 8:30 in piazza Caduti nei Lager, con partenza alle ore 9:00.

“La pista di servizio lungo il Turbone è un’infrastruttura che permette di vedere il territorio da un’altra prospettiva” – commenta il vicesindaco e assessore all’Ambiente, Marco Pierini. “Il lavoro del Consorzio di bonifica consente a chi passa di godere dell’ecosistema locale da vicino, lontano dalle interferenze dell’uomo e a stretto contatto con gli elementi più caratteristici del nostro paesaggio. Crediamo che questa pista possa diventare una risorsa molto importante per Montespertoli e per tutta la zona e siamo felici che le nostre associazioni e il tessuto economico locale abbiano deciso di organizzare questa bella iniziativa” conclude.

"Siamo particolarmente lieti quando i nostri lavori di bonifica, grazie al dinamismo delle comunità locali diventano anche occasione di promozione della conoscenza, del territorio, della natura e delle bellezze e rischi che ne conseguono come nel caso di questa iniziativa promossa e partecipata da tante realtà e cittadini di Montespertoli" è il commento di Marco Bottino, Presidente del Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno.

Per informazioni è possibile chiamare i numeri 0571609569 e 3393520372.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa