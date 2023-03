Cento bambini della scuola primaria "Ludovico Cardi" di Cigoli da due settimane sono impegnati a rappresentare le opere dell'artista di cui la scuola e il paese porta il nome, attraverso un laboratorio nelle classi che coinvolge tutti i ragazzi del plesso, in tutto un centinaio tra annunciazioni, ritratti e momenti di vita. Parte così dal basso il ricordo dell'artista, il massimo esponente nella pittura della Controriforma, le cui opere sono nei più importanti musei e nelle chiese più note in tutto il mondo.

L'associazione Fiera del Libro Toscano propone, nell'anno 410° dalla scomparsa dell'artista, un percorso per la sua valorizzazione e per la sua riscoperta che si svolgerà attraverso tappe, incontri e sinergie con enti e istituzioni, sulla scia di quanto fu realizzato dieci anni fa.

Il primo appuntamento riguarda le annunciazioni realizzate del pittore e si svolgerà domenica 19 marzo a Cigoli nei locali del Circolo Arci a partire dalle ore 16,30, all'interno del percorso espositivo che ha visto coinvolti i ragazzi della scuola. All'iniziativa che fa parte dei festeggiamenti sul Capodanno Toscano promossi dal Consiglio Regionale della Toscana, parteciperanno Gabriella Costanzo dirigente dell'istituto Comprensivo "Buonarroti" di Ponte a Egola, il sindaco di San Miniato Simone Giglioli, l'assessore alla cultura del Comune di Figline e Incisa Valdarno Dario Picchioni, il parroco di Cigoli don Francesco Ricciarelli, le insegnanti della primaria "Ludovico Cardi", Alma Francesca vice presidente di Ucai San Miniato. Coordina Fabrizio Mandorlini presidente Associazione Fiera del Libro Toscano.

Nell'occasione sarà presentato un video sulla figura del Cigoli per favorire la conoscenza dell'artista e utile per la valorizzazione territoriale ad esso legata: saranno esposte le riproduzioni delle Annunciazioni e delle Madonne a lui legate e si parlerà dell'ex voto realizzato dalla famiglia Cardi e custodito al santuario della Madonna "Madre dei Bimbi".

Sono principalmente due le annunciazioni che Ludovico Cardi realizzò. La prima, in epoca giovanile, del 1590, è contenuta nella cappella dell'ospedale Serristori di Figline Valdarno. L'opera, negli anni scorsi, fu al centro di una mostra realizzata nell'ambito del progetto 'Uffizi diffusi' proprio a Figline, destando interesse di pubblico e di critica su proposta del direttore Antonio Natali. L'altra annunciazione è contenuta a Montughi nella chiesa di San Francesco realizzata nel 1601.

"Per l'occasione, - spiega Fabrizio Mandorlini che dieci anni fa coordinò i festeggiamenti quattrocentenari in onore del pittore - saranno riprodotte anche alcune opere note dell'artista, in particolare la Madonna che si trova a Roma nella Basilica papale di Santa Maria Maggiore e che è stata rappresentata con la luna 'rugosa' ai piedi, che l'artista aveva osservato attraverso il cannocchiale dell'amico Galileo Galilei. E' un immagine molto nota perchè nella cappella sulla cui cupola è affrescata la Madonna del Cigoli è custodita la Madonna "Salus Popoli Romani" che Papa Francesco omaggia ogni volta che parte e rientra da un viaggio apostolico all'estero".

L'appuntamento è per domenica 19 marzo alle 16,30 a Cigoli al circolo Arci, nell'occasione saranno consegnati a tutti i bambini presenti i riconoscimenti per quanto di bello hanno realizzato in pittura nella loro scuola, ricordando Ludovico Cardi. La mostra dei disegni dei bambini e la mostra didattica sul Cigoli si potrà visitare nello stesso giorno dalle 10 alle 19.