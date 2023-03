Cigoli è pronta per la Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo

Ancora poche ore e a Cigoli verrà celebrata la XXIII edizione della Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo, storica iniziativa che porta agli onori delle cronache questo piccolo ma suggestivo borgo sanminiatese “patria” del tartufo primaverile. Dopo gli eventi in centro storico e a Corazzano (tutti con ottimo riscontro di pubblico) che hanno aperto e fatto proseguire la stagione del marzuolo, ecco l’iniziativa di Cigoli, portata avanti dai volontari del circolo Giuseppe Gori e promossa da Fondazione San Miniato Promozione, che ha voluto investire sulla promozione del tartufo tutto l’anno affiancando al bianco autunnale anche il bianchetto primaverile e lo scorzone estivo.

Il programma: alle 10.30 di domenica 19 in piazza Cardi è previsto il taglio del nastro e l’apertura degli stand espositivi (alla presenza delle autorità cittadine); a seguire gara coi cani da tartufo grazie alla collaborazione con l’Associazione Tartufai delle colline sanminiatesi e possibilità di ammirare i modellini ferroviari a cura del gruppo Amici del Treno di Cigoli (nella chiesa di San Rocco, l’esposizione sarà visibile anche sabato 18, già dalle ore 10). Alle 12.30 appuntamento al circolo, per gustare i piatti al marzuolo cucinati dai volontari, che si ripeterà alle 19.30 con la cena (per mangiare è necessaria la prenotazione al numero 3475079284 e la cucina sarà aperta anche la sera di sabato 18). Alle 15 momento culturale, grazie alla panoramica storica di Cigoli offerta dal professor Mauro Moretti nei locali del circolo; alle 15.30 piano bar e musica sull’attigua terrazza con Ivano e Stefano. Alle 16 lo chef Marco Nebbiai ripeterà la performance dello scorso anno conducendo un cooking show con spiegazione e degustazione di piatti al marzuolo. La giornata si arricchirà anche dell'esibizione del soprano Sevilay Bayoz, anche qui al circolo e all'ora di cena.

La XXIII Mostra Mercato del Tartufo Marzuolo è patrocinata da Regione Toscana, Comune di San Miniato, Fondazione San Miniato Promozione, CCN Egola, Associazione culturale Giuseppe Gori, Cigoli Eventi ed Etruria Eventi.

Fonte: San Miniato Promozione - Ufficio stampa