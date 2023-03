Covid, targa a Villa Serena. Il centrodestra: "Lodevole, ma fu bocciata proposta di commissione"

In qualità di componenti il gruppo di opposizione, ciascun consigliere del Gruppo “Montaione nel Cuore / Fratelli d’Italia – Forza Italia – Lega” ha ricevuto un invito dall’amministrazione in carica a partecipare ad una iniziativa di carattere commemorativo per le vittime del coronavirus che si registrarono nella RSA montaionese Villa Serena.

La cerimonia avrà luogo domani 18 marzo alle h. 10,30 è prevista “l’apposizione di una lapide che l’Amministrazione ha voluto predisporre in ricordo delle vittime della casa di riposo”.

L’iniziativa è lodevole ed incontra il sì dell’intera opposizione. Ancora fresco è il ricordo di quei tristissimi giorni, di lutto e smarrimento.

Riteniamo tuttavia di ricordare a tutti come nel mentre il virus imperversava mietendo all’interno della struttura vittime innocenti, il gruppo consiliare di opposizione propose l’istituzione di una Commissione di Inchiesta Consiliare, su quanto stava accadendo proprio all’interno della RSA.

L’esigenza dell’opposizione di istituire la Commissione di Inchiesta nacque da un lato a seguito della gravità dei fatti e del rilevante numero dei decessi in atto, e dall’altro dalle perplessità sull’accaduto, esternate da importanti rappresentati dello stesso mondo istituzionale, politico e non solo.

Perplessità inerenti le modalità di approccio al problema, evidenziate tra tutti, anche dallo stesso Sindaco di Montaione, in quei giorni su vari organi di stampa.

Ritenevamo che fosse possibile rendere onore alle vittime anche con un contributo di verità dell’intero consiglio comunale montaionese, ma questo nostro intendimento non fu condiviso dall’Amministrazione in carica, che nella seduta del 26 novembre 2020 bocciò tale proposta.

La nostra iniziativa oggi si può dire sia stata lungimirante. Lo testimonia da un lato l’inchiesta della Procura di Bergamo in ordine ai fatti consumatisi in Lombardia ma anche la prospettiva della creazione di una Commissione Parlamentare, sempre sui fatti di cui a quel terribile inizio del 2020.

Riteniamo che la politica accanto al ricordo di quei momenti non debba sottrarsi al tentativo di comprendere cosa accadde veramente in quei giorni. Senza intendimenti preconcetti, ma al solo scopo di capire ed approfondire, perché quanto accaduto non debba più ripetersi, quantomeno nelle proporzioni cui abbiamo tristemente assistito.

Riteniamo che anche questo sia dovuto in rispetto al dolore dei familiari delle vittime e per questo come gruppo consiliare rimaniamo sempre fattivamente a disposizione.

Montaione nel Cuore - Fratelli d’Italia – Forza Italia - Lega