FdI Capraia e Limite sui fatti di Firenze: "Solidarietà contro violenze di ogni colore politico"

Nella prima serata di Lunedì 13, si è tenuto il consiglio comunale del mese di Marzo del comune di Capraia e Limite.

Questi gli ordini del giorno discussi con tanto di votazione:

- l'approvazione della seduta dello scorso 28 Dicembre 2022, l'attuazione del Piano intercomunale di Protezione Civile (dell'Unione dei Comuni) al fine di dare un coordinamento tra tutte le varie associazioni di Volontariato (nostrane: Vab, Misericordia, Assistenza) e l'annuncio della nascita di un'altra sede presso la nuova palestra (attualmente in fase di costruzione) nel territorio comunale; trova accoglimento da parte del nostro gruppo consiliare.

- l'approvazione del Dup (Documento unico di programmazione), che ha visto il Centro Destra esprimere parere Contrario in quanto ricalca un piano non collimante con la nostra visione.

- Mozione presentata dal gruppo di maggioranza in merito all’accorpamento/ridimensionamento delle Scuole (nazionale), che in Toscana vedrebbe la riduzione da 476 a 455 entità, su cui è intervenuto il Consigliere Razzuoli esprimendo così il voto di astensione a quello contrario della maggioranza che ha dichiarato la carenza di un bagaglio culturale una volta terminate le scuole superiori: "Dobbiamo valutare non solo il taglio, ma una completa rivisitazione dei contenuti e degli argomenti del programma scolastico"

- Mozione della maggioranza per condannare l’aggressione avvenuta al Liceo Michelangelo di Firenze, che vede il centrodestra esprimere solidarietà contro le violenze di ogni tipo e colore politico, ma vista la fase d'indagine ancora in corso e una verità storica diversa da quella distorta dalla sinistra, è stata votata con voto contrario.

In merito a quest’ultimo punto occorre aggiungere che, se è altamente improbabile una deriva fascista della destra di governo, lo stesso non si può dire ed escludere per quanto riguarda quei pensieri che sfociano in condotte sovversive di coloro che gravitano attorno al marcio movimento anarco - insurrezionalista!!

Siamo felici e prendiamo atto delle rassicurazioni del primo cittadino che ha scongiurato qualsiasi deriva fascista nel nostro piccolo comune, ma restiamo al quanto amareggiati dal fatto che i consiglieri di maggioranza propongano solo e solamente mozioni di stampo ideologico (sempre sul mostro fascista), tralasciando aspetti reali quali sicurezza, mantenimento dei beni pubblici come strade, fioriere e marciapiedi, smaltimento di rifiuti particolari da non considerarsi come tali ma come una risorsa (come gli assorbenti femminili), agevolazioni ISEE per i cittadini di altri comuni che decidono o sono obbligati a portare i propri figli nella nostre scuole e tanto altro che noi del centro destra, con atti alla mano, abbia portato alla discussione dell’aula.

Fratelli d’Italia - Capraia e Limite Viva Centro-Destra unito