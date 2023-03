Un giardino a Vinci in memoria di Piersanti Mattarella, vittima di mafia

In occasione della Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie, in programma martedì 21 marzo, il Comune di Vinci ha organizzato una cerimonia per intitolare il giardino davanti al Palasport Falcone e Borsellino a Piersanti Mattarella, vittima di mafia.

Mattarella, fratello maggiore dell'attuale presidente della Repubblica Sergio, venne assassinato da Cosa nostra nel 1980 durante il suo mandato da presidente della Regione Sicilia.

Il giardino si trova a Sovigliana, all'angolo tra via Caduti sul lavoro e via Fratelli Cairoli. La cerimonia inizierà alle 11 con l'intervento del sindaco Giuseppe Torchia, dell'assessore alla memoria storica e democratica Mila Chini e del dirigente scolastico della scuola secondaria di primo grado Istituto Comprensivo di Vinci Tamara Blasi. Interverranno anche gli studenti.

“Siamo molto emozionati nell'annunciare questa intitolazione di un giardino della nostra città a Piersanti Mattarella, vittima di mafia – hanno spiegato il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia e l'assessore Mila Chini -. La Giornata della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie da un lato ci ricorda il grande sacrificio delle persone, dall'altro ci sprona a non abbassare la guardia e a fare tanto. Le infiltrazioni mafiose, purtroppo, resistono ancora in tutta Italia. Oggi le modalità della mafia sono diverse: è una criminalità che agisce senza violenza ma è maggiormente radicata nel mondo degli affari”.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa