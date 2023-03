Incontro pubblico per prevenire le truffe agli anziani

Gli anziani sono senz’altro la fascia più colpita dalle truffe “porta a porta” dei falsi rappresentati o tecnici. E’ per questo che il Comune di Ponsacco in collaborazione con UTE, Auser e Caritas hanno sostenuto la campagna promossa dall’Arma dei Carabinieri, sempre in prima linea per la tutela dei cittadini. Un’iniziativa di sensibilizzazione che prevede un incontro aperto alla cittadinanza martedì 21 Marzo p.v., ore 15:30, presso l’Auditorium Don Meliani. In questa occasione verranno consegnate le brochure illustrative delle tecniche di truffa più comuni. con lo scopo di dare i suggerimenti e accorgimenti da adottare per scongiurare le truffe e i raggiri a danni delle fasce più deboli.

Commenta la Sindaca Francesca Brogi: “L’obiettivo è quello di rafforzare i punti di ascolto e di prossimità, importanti sia per intercettare in anticipo gli episodi di probabili truffe contro le fasce più a rischio della popolazione, ma anche per far sentire i nostri anziani più al sicuro”.

All’incontro pubblico interverranno la Sindaca di Ponsacco Francesca Brogi, il Comandante della Stazione dei Carabinieri di Ponsacco il Maresciallo Gianni Meucci e Don Armando Direttore della Caritas Diocesana di San Miniato.

Conclude l’Assessore alle Politiche Sociali David Brogi: “E’ una campagna di sensibilizzazione molto importante per la nostra terza età e per le loro famiglie. I tentativi di truffa si possono verificare in casa, per strada, sui mezzi di trasporto, nei luoghi pubblici o in rete, pertanto è fondamentale fornire alcuni accorgimenti utili per sottrarsi a queste situazioni”