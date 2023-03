Magazzino farmaceutico allestito a Poggibonsi, step importante per le Scotte

L’Azienda ospedaliero-universitaria Senese ha individuato l’immobile da adibire a magazzino farmaceutico provvisorio, che permetterà la demolizione dell’edificio attualmente esistente, posto di fianco al lotto DEA che farà spazio al futuro lotto Volano.

In seguito al procedimento avviato, hanno risposto al bando pubblicato tre soggetti, e la commissione aggiudicatrice ha reso noto che l’offerta prima classificata è quella della FOCUS spa con l’immobile situato a Poggibonsi, in via Sardegna, 8.

"Il bando aveva l’obiettivo – spiega il professor Antonio Barretta, direttore generale dell’Aou Senese - di individuare un immobile da destinare a magazzino farmaceutico provvisorio, in attesa dell’edificazione del nuovo magazzino, che sorgerà nell’area sovrastante il centro direzionale, di fianco al lotto 3, prevista dal masterplan per la ristrutturazione dell’ospedale. L’aver individuato l’edificio per il magazzino farmaceutico provvisorio rappresenta uno step importante per iniziare i lavori dell’ospedale".

Il canone annuale di locazione passiva dell’immobile è pari a 263.463,00 €, che sarà ridotto del 15% in fase di stipula del contratto, e prevede una durata di 3 anni rinnovabile per altri due. La ricerca dell’immobile, così come descritto nel bando, era circoscritta al territorio della provincia di Siena, e la struttura doveva essere distante non più di 40 minuti di tempo di percorrenza con condizioni di viabilità ordinaria dal policlinico Santa Maria alle Scotte.