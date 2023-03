Odio razziale, 5 anni e sei mesi al noto speaker radiofonico

Diffusione di idee fondate sull'odio razziale, diffamazione e calunnia: queste le accuse per il dj e speaker radiofonico Guido Gheri patron della storica emittente locale fiorentina Radio Studio 54. L'uomo è stato condannato dal tribunale di Firenze a 5 anni e 6 mesi. Il tribunale lo ha anche interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e ha disposto la confisca degli impianti utilizzati per la diffusione delle trasmissioni dalla stessa radio.

Gheri definì gli immigrati "mostri, spacciatori e stupratori", e offese l'allora ministro Cecile Kyenge, oltre ad aver screditato anche un suo ex legale e un vecchio collaboratore della emittente. Dovrà pagare 150.000 euro al suo ex legale e al collaboratore.

Il tribunale di Firenze ha condannato anche la moglie a 2 anni per calunnia e a risarcire complessivamente 25.000 euro ai due carabinieri che aveva accusato di aver manomesso gli apparecchi della emittente.