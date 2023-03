Pegaso d'oro al velocista Samuele Ceccarelli

Il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, conferirà domani, sabato 18 marzo, il Pegaso d’oro, per meriti sportivi, al velocista Samuele Ceccarelli, toscano di Massa, nuovo campione italiano ed europeo sui 60 metri piani indoor. La cerimonia si svolgerà alle 15 a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della Giunta toscana.

Appena lo scorso 6 marzo, dopo che Ceccarelli si era aggiudicato anche il titolo europeo, dopo quello nazionale, superando ancora una volta Marcel Jacobs, il presidente Giani aveva annunciato la decisione di conferire il Pegaso d’oro, massima onorificenza della Regione, al talento massese, viste le straordinarie prestazioni di cui si è reso protagonista in questo scorcio di 2023.

“Una doppia impresa come quella di Ceccarelli, che prima si è aggiudicato la medaglia d’oro agli assoluti indoor di Ancona e poi il titolo europeo ad Istanbul, non poteva e non può passare inosservata”, aveva affermato Giani nell’occasione.

Ceccarelli, 23 anni, massese, è tesserato per la Firenze Atletica Marathon. Lo scorso 19 febbraio, ad Ancona, ha vinto il titolo italiano assoluto. Il 4 marzo, poi, si è aggiudicato ad Istanbul la medaglia d’oro agli Europei indoor. In entrambi i casi, sui 60 metri, ha battuto Jacobs, detentore del titolo mondiale e del record europeo della specialità, oltre che campione olimpico sui 100 metri sia nella gara individuale che nella staffetta.





