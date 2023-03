Progetto nelle scuole di Capannoli per la libertà di espressione

Iniziato a novembre e si concluderà a marzo, W la libertà il progetto organizzato dall’Associazione di Promozione Sociale Phosphoros, in collaborazione con il Comune di Capannoli e l’Istituto Comprensivo “Sandro Pertini” di Capannoli, nell’ambito della Festa della Toscana 2022, promossa dalla Regione Toscana.

Un’iniziativa ideata per far riflettere gli studenti sui giusti confini tra la libera espressione del pensiero e la sua degenerazione in forme offensive e lesive della sensibilità altrui.

È un percorso didattico, cominciato a novembre 2022, rivolto alle scuole primarie e secondarie di I grado, che si pone come obiettivo principale la comprensione di cosa sia la libertà d’espressione, la sensibilizzazione anche in relazione ai vari contesti e ambiti della vita familiare, scolastica, sportiva, lavorativa, associativa, la prevenzione di atti di bullismo, cyberbullismo e, in ambito scolastico ed extra-scolastico.

La libertà di espressione si propone come un percorso volto a stimolare nelle nuove generazioni la consapevolezza, l’empatia, la comunicazione non violenta, il senso di rispetto e l’importanza della gentilezza.

Il progetto è articolato in incontri, tenuti da un operatore esperto nella mediazione teatrale in ambito educativo, in orario scolastico con le classi e si concluderà il 31 marzo 2023, in replica l’1 aprile, con un evento finale, una dimostrazione, dove verranno resi pubblici gli esiti del percorso agli studenti delle altre classi dell’istituto, in presenza di alcuni rappresentanti delle Istituzioni, del Comune di Capannoli.

Fonte: Ufficio stampa