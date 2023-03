Umbertide accoglie l'Use Rosa, penultima trasferta stagionale

Basta guardare alle cinque giornate che restano da giocare nella stagione regolare per capire che quella di domenica è una tappa fondamentale per questa prima parte di stagione dell’Use Rosa Scotti. La gara in programma alle 18 sul campo della Bottega del tartufo Umbertide (arbitri Bernassola di Roma e Quaranta di Pomezia) è infatti la penultima trasferta stagionale e, avendo poi da giocare tre delle restanti quattro partite in casa, per la squadra di coach Alessio Cioni i due punti in Umbria sarebbero a dir poco importanti (azzardiamo, decisivi?) per avere la garanzia di chiudere al primo posto. In mezzo c’è ovviamente Umbertide, squadra che viaggia a quota 22 in classifica, ovvero a ridosso del gruppo di testa, e che sta facendo un ottimo girone di ritorno.

“Umbertide è una squadra completamente diversa rispetto a quella che abbiamo affrontato nel girone di andata – spiega coach Alessio Cioni – si è rinforzata cambiando ben tre giocatrici ed oltretutto in casa sa farsi sempre rispettare. Sarà sicuramente un avversario temibile anche nei playoff e quindi, per portare a casa la vittoria, servirà la massima attenzione. Oltretutto chiudiamo una settimana impegnativa che ci ha viste in campo per ben tre volte e dobbiamo essere brave a ritrovare le necessarie energie ed avere il giusto approccio alla partita”.



I nomi delle nuove di Umbertide cui faceva cenno coach Alessio Cioni sono Berrad, Giudice e Gatti che sono andate a rafforzare il gruppo di coach Staccini facendo cambiare volto alla squadra capace anche di vittorie importanti come quella centrata a Battipaglia. La voglia di scalare le posizioni della classifica ora che ci si avvicina al finale fa il resto e rende la gara a dir poco insidiosa. Insomma, un altro esame importante per l’Use Rosa Scotti che non può permettersi cali di tensione.



La gara sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook della società umbra.

Fonte: Use Basket Empoli