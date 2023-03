Dopo un mese e mezzo l'Use torna a giocare in casa contro Jesi

Si riallaccia il nodo col 4 febbraio quando, battendo Piacenza, l’Use Computer Gross fece la sua ultima apparizione al Pala Sammontana. Ci torna sabato sera alle 21 per affrontare Jesi (arbitri Di Luzio di Cernusco sul Naviglio e Di Pilato di Paderno Dugnano) e con l’obiettivo di dimostrare che quella vittoria ed i progressi fatti nelle partite giocate nel frattempo non sono frutto del caso.

"Jesi è una compagine che sta facendo un campionato di alta classifica – spiega coach Luca Valentino – e che è in piena lotta per entrare nelle prime quattro posizioni. Stiamo parlando di un squadra che è stata capace di battere Fabriano e che è reduce da una vittoria in volata contro Cesena dopo una partita per certi versi insolita ma che comunque, con esperienza e qualità, è riuscita a vincere.

Può contare su un gruppo che, a livello offensivo, ha molte soluzioni e tante di queste passano attraverso i palloni giocati da Merletto e Marulli che, con Ferraro, chiudono un terzetto molto produttivo e pericoloso soprattutto dalla lunga distanza.

Rispetto all'andata ha inserito due giocatori veramente importanti nell'economia di squadra come Calabrese che apporta energia e fisicità soprattutto nella parte difensiva e Varaschin che ha firmato sul finire del mercato della serie A2, giusto per far capire che si tratta di rinforzi di grande peso".

"All'andata – prosegue - non ci fu partita fin dall’inizio ma ora abbiamo cambiato faccia e siamo decisi a mettere in difficoltà un'altra corazzata del campionato. Oltre che sui progressi fatti in questo periodo, contiamo anche sull'entusiasmo di ritornare a giocare alla Lazzeri davanti al nostro pubblico dopo ben 42 giorni di lontananza. Spero quindi in un palazzetto gremito che faccia da sesto uomo in campo come già accaduto in altre occasioni".

La gara, come sempre, sarà trasmessa in diretta streaming per abbonati su Lnp Pass.