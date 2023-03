100 anni di Don Milani, due incontri per riflettere sul suo pensiero

“Per un’idea di scuola soggetto di innovazione e trasformazione sociale”: 100 anni di don Lorenzo Milani, due contributi per l’attualità del suo pensiero, il primo lunedì 20 marzo a Vicchio (Fi) e il secondo il 21 aprile a Calenzano (Fi). Due giornate di confronto e studio (organizzate da Cgil Firenze, Flc Cgil Toscana, Proteo Fare Sapere, associazione Praxis) per ricostruire insieme un’idea di scuola e cittadinanza democratica a partire dalla figura di Lorenzo Milani.

Vicchio, Teatro Comunale, “Cura, educazione (e) bene comune”: lunedì 20 marzo, ore 9-17:30

– 8.30 Registrazione partecipanti

– 9:00 Introduzione e saluti di Paola Galgani, Segretaria Generale CGIL Firenze

– 9:30 Saluti di Filippo Carlà Campa, Sindaco di Vicchio (il Comune ha concesso il patrocinio all’iniziativa)

– 9.45 Saluti del Comitato Nazionale per il Centenario della nascita di Don Milani

– 10.00-12.00 Dibattito “Idee per la scuola di oggi e domani”. Modera Doriano Bizzarri, Presidente Proteo Fare Sapere Toscana. Interventi di: Luigina Mortari, professoressa ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale, Università di Verona; Alessandro Mariani, professore ordinario di Pedagogia Generale e Sociale, Università di Firenze; Maria Tomarchio, professoressa ordinaria di Pedagogia Generale e Sociale, Università di Catania; Patrizia Lotti, curatrice e autrice del libro ‘Apprendimento-Servizio Solidale. Proposta pedagogica e psicosociale nel contesto teorico internazionale’

– 12.00 Avvio lavori di gruppo. Guido Benvenuto, professore ordinario di Pedagogia Sperimentale, Università La Sapienza, coordina la presentazione delle esperienze di IC Gandhi (FI), Scuola Senza Zaino (PI), Liceo Giovanni da San Giovanni (Ar). Suddivisione in sottogruppi per il confronto guidato da un/a facilitatore/trice

– 13.00 Intervallo pranzo

– 14.00 Continuazione e chiusura lavori di gruppo

– 15.00 Intervento e testimonianza sulla figura di Don Milani

– 15.30/17:30 Tavola rotonda (modera Pasquale Cuomo, Segretario Generale FLC Toscana, con domande e problemi posti dal confronto nei sottogruppi). Interventi di: Ernesto Pellecchia, Direttore USR Toscana (in attesa di conferma); Dario Missaglia, Presidente Proteo Fare Sapere; Giampiero Mongatti, Sindaco Barberino Mugello; Francesco Sinopoli, Segretario Gen. FLC CGIL

Calenzano, Civica Biblioteca Orientamento, “Formazione e libertà nel lavoro”: venerdì 21 aprile, ore 9-17.30

– 8.30 Registrazione partecipanti

– 9.00 Introduzione e saluti di Paola Galgani, Segretaria Generale CdLM Firenze

– 9.30 Saluti di Riccardo Prestini, Sindaco di Calenzano

– 9.45 Saluti del Comitato Nazionale per il Centenario della nascita di Don Milani

– 10.00/12.00 dibattito “Idee per la cittadinanza di oggi e domani” (modera Francesca Betti, SMILE). Con: Massimo Baldacci, professore ordinario di Didattica e Pedagogia Sociale, Università di Urbino; Vittorio Pelligra, professore associato di Politica Economica, Università di Cagliari; Lisa Dorigatti, professoressa associata di Sociologia dei processi sociali e del lavoro, Università Statale Milano; Lidia Bellina e Sauro Garzi, autori de ‘Il capolavoro. Un percorso storico letterario sul lavoro’

– 12.00 Avvio lavori di gruppo. Patrizia Lotti (Indire) coordina la presentazione delle esperienze significative di istituti secondari di secondo grado. Suddivisione in sottogruppi per il confronto guidato da un/a facilitatore/trice

– 13.00 Intervallo pranzo

– 14.00 Continuazione e chiusura lavori di gruppo

– 15.00 Intervento e testimonianza sulla figura di Don Milani (a cura dello SPI Cgil di Calenzano)

– 15.30/17.30 Tavola rotonda (modera Elena Aiazzi, Segreteria Cgil Firenze), con domande e problemi posti dal confronto nei sottogruppi. Con: rappresentante associazioni datoriali; Dario Missaglia, Presidente Proteo Fare Sapere; Alessandra Nardini, Assessore Regione Toscana; Christian Ferrari, Segreteria nazionale CGIL

La partecipazione è libera previa iscrizione: www.flc-toscana.it/a/donmilani/iscrizioni