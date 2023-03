Atletica, Pegaso d’oro a Ceccarelli e 150mila euro al Golden Gala di Firenze

Samuele Ceccarelli, 23 anni, riceve il Pegaso d’oro in palazzo Strozzi Sacrati dalle mani di Eugenio Giani: “Samuele ci ha entusiasmato perché è un’eccellenza della toscanità: non solo ottiene risultati straordinari nello sport, ma anche come uomo: studia giurisprudenza a Pisa, abita a Massa, si allena tra Pietrasanta, Massa e anche a Firenze, perché è atleta della Marathon”. “Samuele – aggiunge Giani – è testimonianza di valori ed è esempio nello sport e nella vita”.

A ricevere la più alta onorificenza della Regione c'è l’oro ai campionati italiani Assoluti indoor di atletica leggera, dove Ceccarelli ha superato Marcel Jacobs sui 60 metri. “L'obiettivo è quello di qualificarsi anche per i prossimi Mondiali all'aperto” dichiara l'atleta che intanto lavora “per aggiungere quei 40 metri ai 60 che già corro e che sono già una buona base”. Ceccarelli racconta della sua vita ‘stravolta’ dalla notorietà mediatica e che riceve messaggi da giovani che lo vedono come un esempio: “Sono contento di poter fare una piccola differenza, io nel mio piccolo; io stesso mi sento sempre quello che guarda ai più grandi e dice a se stesso, spero un giorno di poterlo fare anche io”. Ai giornalisti che gli chiedono ‘per quale motivo ti senti toscano’ risponde: “Per l’orgoglio, siamo tutti un po’ orgogliosi noi toscani, e quando preciso la mia provenienza specifico che sono toscano e anche massese: ne sono consapevole e contento”. Orgoglio condiviso dal presidente della Regione, che ricorda l’antico e consolidato rapporto con la Firenze Atletica Marathon, con cui è tesserato Ceccarelli e che in sala è rappresentata dal presidente Luca Androsoni.

Giani annuncia che la Giunta regionale ha deliberato un finanziamento di 150mila euro per Golden Gala a Firenze: “Mi ha detto Stefano Mei, il presidente della Federazione italiana di atletica, che è stato essenziale per far optare per Firenze, c'erano molte altre città che si erano proposte. Sarà una bella festa; l'altra volta ha portato bene, dopo il Golden Gala a Firenze abbiamo vinto 5 medaglie d'oro alle Olimpiadi, una cosa incredibile per l'atletica italiana. Spero che porti fortuna agli atleti che vi potranno partecipare”. I fiorentini e toscani dovranno riempire le migliaia di posti dello stadio Ridolfi, di cui quest’anno ricorre il ventennale.

Fonte: Regione Toscana - Ufficio Stampa