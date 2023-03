C Femminile, un Basket Castelfiorentino in piena emergenza cade a Viareggio

Con le rotazioni ridotte ai minimi storici, il Basket Castelfiorentino non riesce ad arrestare la striscia negativa e anche sul parquet della Pallacanestro Femminile Viareggio è costretto ad arrendersi: 49-44 il fine della quarta giornata di ritorno. Soltanto sette le giocatrici a disposizione di coach Jacopo Giusti che, dopo una prima parte tutta in salita, hanno trovato la forza di reagire al rientro dall’intervallo andando a giocarsi il tutto per tutto in una volata che però, sul finale, ha premiato le padrone di casa.

Con Banchelli sugli scudi (saranno 20 alla fine i punti messi a segno dalla n.13 gialloblu), la truppa castellana tiene il passo delle locali nella prima frazione, chiusa sul 17-13. I problemi, però, iniziano nel secondo periodo quando l’attacco castellano si inceppa e Viareggio ringrazia piazzando il break che manda tutti all’intervallo sul 28-17. Al rientro un’ottima reazione gialloblu riapre completamente la sfida, tanto che alla terza sirena il tabellone segna 39-36. La gara si decide duque nell’ultimo quarto, quando la stanchezza da una parte e gli episodi dall’altra, premiano le padrone di casa.

Adesso doppio impegno casalingo: martedì alle 21 arrivare Firenze per il recupero della seconda giornata di ritorno, mentre venerdì, sempre alle 21, sarà la volta di Prato.

P.F. VIAREGGIO – BASKET CASTELFIORENTINO 49-44

Tabellino: Banchelli 20, Lucchesi 6, Aramini 6, De Felice 4, Caparrini 8, Boldrini, Andries. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 17-13, 28-17 (11-4), 11-19 (39-36), 10-8 (49-44)

Arbitro: Massei di Viareggio.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino