Carenze igieniche, sospesa attività di una ditta dolciaria a Livorno

Il locale e il laboratorio di un'attività dolciaria all'ingrosso di Livorno sono stati sospesi dall'attività a causa delle precarie condizioni igienico-sanitarie e strutturali. I carabinieri del nucleo antisofisticazione e sanità di Livorno hanno riscontrato sporco pregresso e residui di precedenti lavorazioni sui macchinari e sulle attrezzature, nonché il distacco di alcune parti di intonaco da soffitto e pareti e la presenza diffusa di infestanti morti sul pavimento. L'amministratrice della società è stata sanzionata per 1.000 euro e segnalata alle autorità competenti, e l'Asl locale ha immediatamente chiuso e inibito all'attività di produzione e manipolazione alimenti finché le carenze rilevate non saranno sanate. I controlli continueranno su tutto il territorio provinciale in collaborazione con le autorità sanitarie competenti.