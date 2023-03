Concorsi truccati, il pm chiede l'archiviazione dell'indagine su 45 docenti

La procura di Venezia ha chiesto di archiviare l'indagine sui 45 docenti e ricercatori accusati di aver manipolato i concorsi per l'abilitazione alla docenza di diritto tributario nelle università di giurisprudenza. Induzione indebita a dare o promettere utilità, frode in pubbliche forniture, corruzione, turbata libertà del procedimento di scelta nei concorsi, abuso d'ufficio e truffa: questi i reati contestati. Sarà il giudice per le indagini preliminari a prendere una decisione in merito.

L'indagine è stata avviata dopo la denuncia di Philip Laroma Jezzi, un ex-ricercatore fiorentino che nel 2013 fu invitato a ritirarsi da un concorso per l'abilitazione all'insegnamento in attesa del suo turno. La procura fiorentina ha ricostruito che due studi tributari di Firenze hanno agito per favorire i propri associati nella gara per quel concorso. Nel settembre 2017, la guardia di finanza ha arrestato sette docenti e ha adottato misure interdittive per altri 22. In totale, gli indagati iniziali erano 59.