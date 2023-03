Controlli a Prato: tre arresti per droga, 16 denunce

Tre uomini di 22, 25 e 56 anni sono stati arrestati dai carabinieri della compagnia di Prato in flagranza di reato. Il 22enne, di nazionalità albanese, aveva nascosto 12 dosi di cocaina in una scatola magnetica sotto la sua auto e aveva creato un doppiofondo nel suo orologio da polso per effettuare le consegne. Il 25enne, di nazionalità nigeriana, aveva ingerito 30 dosi di cocaina, consegnando solo una piccola quantità ai militari. Il 56enne, residente nel sud Italia, aveva invece creato una base di spaccio di marijuana e hashish e aveva oltre tre etti di droga con sé. I tre sono stati sottoposti a misure cautelari non detentive dopo essere stati posti a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Nel corso del controllo i carabinieri hanno anche sequestrato circa 2000 euro provento dell'attività illecita e segnalato tre persone all'autorità prefettizia per uso di stupefacenti e denunciato altre 13 persone per vari reati. Durante i controlli è stata anche scoperta un'attività produttiva gestita da una donna cinese che impiegava quattro operai irregolari, il che ha portato all'arresto dell'imprenditrice. Inoltre, sono stati rintracciati due catturandi e condotti in prigione a Prato e Firenze.