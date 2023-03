Fermato con la cocaina, era irregolare in Italia: scatta l'espulsione

Nella serata di ieri, una pattuglia delal polizia è intervenuta ai Navicelli per controllare un cittadino tunisino di 28 anni che risulta essere irregolare sul territorio nazionale. Il controllo è stato effettuato in seguito a segnalazioni di un giovane maghrebino in atteggiamento sospetto nei pressi di alcuni esercizi commerciali della zona.

Durante il controllo, gli agenti hanno trovato una dose di cocaina, che è stata sequestrata. Successivamente, i poliziotti hanno accompagnato l'uomo in Questura, dove è stato denunciato per non aver rispettato l'ordine del Questore di Agrigento, che gli aveva intimato di lasciare il territorio nazionale il 28 giugno 2022.

L'ordine era stato emesso dopo che la Polizia di Stato aveva gestito uno sbarco di extracomunitari provenienti dalle coste tunisine. Inoltre, lo straniero è stato segnalato per la detenzione di droga e, infine, è stato messo a disposizione dell'Ufficio Immigrazione della Questura per le procedure di espulsione dal territorio nazionale.

Il cittadino tunisino ha trascorso la notte in Questura e stamani è stato accompagnato da una pattuglia della Questura al Centro di Permanenza e di Rimpatrio di Gorizia, da dove verrà imbarcato nei prossimi giorni su un volo charter diretto in Tunisia.