Frazioni al centro: il report degli ultimi incontri a Cortenuova e Villanuova

Manutenzioni e sicurezza stradale. Sono due dei temi al centro degli incontri di Frazioni al centro, promossi dal Partito Democratico e dalle liste Questa è Empoli e Radici & Futuro e ospitati nei giorni scorsi nelle case del popolo di Villanuova e Cortenuova. Due appuntamenti molto partecipati nel corso dei quali la sindaca Brenda Barnini e la giunta hanno avuto l'occasione di confrontarsi con i cittadini sulle esigenze della città, raccogliendo segnalazioni e ricordando i progetti realizzati e in corso a Empoli.

"In ogni frazione - ha sottolineato la sindaca - ci sono sempre grandi e piccoli problemi da risolvere. E questi incontri sono occasioni preziose per fare il punto sulle attività dell’amministrazione comunale e sulle esigenze dei residenti dopo anni, quelli che ci stiamo lasciando alle spalle, complessi per varie ragioni, a partire dall'emergenza Covid che non ha certo risparmiato i Comuni, costretti a rivedere piani e servizi alla cittadinanza. Accanto a questo, è in corso la grande stagione dei finanziamenti PNRR, una opportunità concreta e significativa per le amministrazioni e i territori che il Comune di Empoli ha saputo cogliere, grazie al lavoro degli uffici e alla capacità di programmazione dell'ente. Solo per fare alcuni esempi stiamo costruendo scuole, ci sono interventi sulla cultura come il Parco Culturale che porterà con sé la realizzazione, per la prima volta nella storia della città, di un teatro civico interventi in centro, abbiamo recuperato la biblioteca, siamo al lavoro sull’ospedale vecchio e l'ex convitto infermieri. Abbiamo riqualificato l’ex Sert di piazza 24 Luglio. Il tutto senza, tuttavia, trascurare i bisogno quotidiani della città e di chi la vive".

Parlando di Villanuova, ricordato fra l'altro l'impegno per il contrasto all'abbandono dei rifiuti, la sindaca Barnini ha messo al centro, anche raccogliendo le sollecitazioni dei presenti, il tema della sicurezza stradale, da garantire più che mai grazie a interventi di manutenzione ma anche grazie a controlli mirati da parte della polizia municipale laddove emergano criticità significative. "Stiamo lavorando per realizzare nuove infrastrutture - ha poi annunciato - Dopo la bretella di via Piovola e il collegamento fra la statale 67 e la zona di Serravalle, in corso di realizzazione, nei prossimi anni sarà importante proseguire con lo sviluppo della viabilità: la bretella Empoli centro dovrà proseguire andando così ad alleggerire via di Sottopoggio usata da molti come collegamento da Ovest a Est della città". Sul fronte manutenzioni, dopo quelle che hanno interessato aree verdi, cimiteri e scuole e dopo l'adeguamento del guado sul torrente Piovola,"saranno eseguiti la bitumatura di via Piovola dal sottopasso della ferrovia fino alla FiPiLi e tutti i marciapiedi della frazione che hanno bisogno", ha spiegato l'assessore alle Manutenzioni, Adolfo Bellucci.

Spostandosi a Cortenuova, sindaca e giunta hanno ripercorso le scelte progettuali compiute per dare soluzione anche a problemi consolidati nel tempo. "Questa parte della città è fra le più interessate da progetti e interventi, vedi la strada di collegamento fra SS67 e Serravalle la cui apertura è prevista a settembre. Una strada che interessa moltissimo Cortenuova, con lo svincolo di collegamento diretto per la statale e la ipotizzata diminuzione del traffico di attraversamento in frazione: si tratta di un investimento da 2 milioni di euro", ha ricordato la sindaca Barnini per poi citare fra gli investimenti importanti in zona Empoli Est la costruzione della scuola primaria di Pontorme e della nuova palestra a servizio di scuole e associazioni. Abbiamo cercato di partecipare per le scuole a tutti i bandi possibili, uno legato a PNRR riguardava gli asili nido e siamo riusciti a ottenere 900mila euro per ricostruire Il Melograno: porterà beneficio anche alla vicina scuola dell’infanzia che tornerà ad avere spazi a oggi utilizzati per il nido. E, nel piano delle opere pubbliche, è prevista anche la realizzazione di due parcheggi nella stessa area così da risolvere alcune delle criticità legate a sosta e viabilità nella frazione".

La serata è stata l'occasione anche per fare il punto su manutenzioni per quanto riguarda strade, aree a verde e pubblica illuminazione e ancora sulle misure da mettere in campo per contrastare l'abbandono dei rifiuti e per scoraggiare chi, con violando il Codice della strada, percorre le strade della frazione a forte velocità. Tutti interventi mirati a migliorare la qualità della vita di cittadine e cittadini, proprio partendo dalle puntuali osservazioni presentate dai tanti residenti presenti.

Il percorso di Frazioni al centro proseguirà nelle nei prossimi giorni con tappe nelle case del popolo di Sant'Andrea (20 marzo, ore 21.30), Monterappoli (21 marzo, ore 21.30), Pozzale (27 marzo, ore 21.30) e Pontorme (28 marzo, ore 21.30).

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio Stampa