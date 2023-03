Gianni Taccetti nuovo delegato Provinciale Coni di Firenze

Gianni Taccetti di Lastra a Signa, consigliere regionale della Federazione Italiana Pallavolo e socio attivo delle benemerite Panathlon, Unvs e ANSMeS, è il nuovo delegato Provinciale Coni di Firenze.

A nominarlo il Presidente Regionale CONI Simone Cardullo e, in occasione dell’Assemblea Delegati Provinciali Area Centro in programma a Roma, ci sarà la presentazione al Presidente nazionale Giovanni Malagò, che proprio nel 2022 gli aveva conferito la stella di benemerenza Coni per i cinquanta anni di attività sportiva. Gianni Taccetti sostituisce Fabio Giorgetti. A Pistoia il nuovo delegato provinciale del Coni è Stefano Riccomi in sostituzione di Vittoriana Gariboldi.

Fonte: Coni Firenze - Ufficio Stampa