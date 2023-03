Non rispetta il divieto di ritorno in città, denunciata una persona a Pisa

Nel pomeriggio del 17 marzo, i carabinieri di Pisa hanno denunciato un uomo residente nel Carrarino per "inottemperanza del divieto di ritorno" nel Comune di Pisa, durante un servizio di controllo del territorio di routine. Durante i controlli nella zona circostante alla stazione ferroviaria, i Carabinieri hanno notato un individuo che, dopo una verifica, è risultato essere soggetto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Pisa. Questa attività si inserisce nel progetto strategico dell'Arma a livello provinciale per migliorare la sicurezza per coloro che sono in transito e per i residenti, concentrandosi sulla zona della stazione ferroviaria. L'uomo è stato denunciato in stato di libertà.