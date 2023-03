Abc Solettificio Manetti si impone sulla Synergy: finisce 112-76

Serviva una reazione, e la reazione è arrivata. A tre giorni di distanza dal ko di Lucca, l’Abc Solettificio Manetti non si è lasciata sorprendere imponendosi agilmente sulla Synergy Valdarno: 112-76 il finale al PalaBetti. Una gara che i gialloblu hanno approcciato con grandissima autorità scappando sul 33-9 nella prima frazione e poi amministrando senza patemi. Con Cicilano costretto a guardare la gara dalla tribuna insieme a Cantini e Alberto Lazzeri, e con Nepi utilizzato con molta parsimonia, coach Angiolini ha dato ampio spazio ai giovanissimi, con i classe 2006 Giovanni Merlini e Paolo Lilli che hanno avuto spazio e minutaggio dando vita a due ottime prestazioni, cui si è unito anche il classe 2007 Cosimo Ticciati. Ben sei gli uomini in doppia cifra (Scali, Pucci, Cantagalli, Belli, Delli Carri, Merlini) a dimostrazione di una vittoria davvero corale. Una vittoria che questa sera, dopo l'amarezza di Lucca, serviva come l’aria, e da cui adesso è necessario ripartire in vista della prossima difficile trasferta sul campo di Agliana.

LA CRONACA

Quintetti

Abc: Belli, Nepi, Pucci, Scali, Delli Carri

Synergy: Morales, Bianchi, Ceccherini, Volpe, Elez

Che i gialloblu vogliano scacciare i fantasmi di Lucca appare evidente fin dalla palla a due. L’Abc approccia compatta in difesa mentre Scali guida l’attacco fino al 12-3 a firma Nepi dopo quattro giri di lancette. Pucci si sblocca dall’arco e il solito Nepi vola in contropiede per il 17-3 a metà frazione. Un’azione da tre punti di Elez rompe gli indugi valdarnesi ma l’Abc tiene alta l’intensità toccando il +20 con Delli Carri (26-6). Lazzeri si iscrive a referto dalla lunga distanza per il 29-6, che diventa 33-9 a firma Tavarez, finchè il solito Elez chiude la frazione sul 33-12.

Dopo i primi tre minuti in cui il ritmo castellano sembra calare, i gialloblu stringono di nuovo le maglie difensive mentre Cantagalli si scalda da tre punti e Scali nel pitturato sigla il 42-16. Diaw batte un colpo per la Synergy ma Belli e Cantagalli dall’arco sono una sentenza: 46-18 al 16′. Intanto coach Angiolini manda in campo i classe 2006 Merlini e Lilli mentre Pucci infila il 54-20. Di Volpe il mini break ospite (56-28), ma sono proprio due triple di Merlini a mandare tutti all’intervallo sul 64-31.

Con la gara ormai ipotecata, sette punti di Delli Carri inaugurano la ripresa e la tripla di Cantagalli sfonda il muro del +40: 79-38 al 24′. L’Abc è in pieno controllo e dopo l’86-42 a firma Tavarez, Scali dalla lunetta scrive 92-49 alla terza sirena.

In un ultimo quarto che, di fatto, serve soltanto a fissare il punteggio, cinque punti di Lilli mandano in delirio il PalaBetti, tra cui la tripla del 101-63 a metà frazione. Così, negli ultimi cinque giri di lancette, c’è spazio anche per Cosimo Ticciati, che si iscrive di diritto alla festa gialloblu.

ABC SOLETTIFICIO MANETTI – SYNERGY BASKET VALDARNO 112-76

Abc Solettificio Manetti: Lazzeri C. 9, Lilli 7, Corbinelli ne, Pucci 18, Merlini 10, Scali 22, Cantagalli 13, Nepi 9, Tavarez 4, Ticciati, Delli Carri 10, Belli 10. All. Angiolini. Ass. Mostardi, Calvani.

Synergy Basket Valdarno: Mesina 4, Volpe 5, Marchionni 8, Bianchi 14, Elez 24, Diaw 6, Fabrizi 3, Ceccherini 7, Mancini, Morales 5, Bantsevich ne. All. Baggiani. Ass. Corsi.

Parziali: 33-12, 64-31 (31-19), 92-49 (28-18), 112-76 (20-27)

Arbitri: Zanzarella di Siena, Collet di Castelnuovo Berardenga.