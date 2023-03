Ferito in un sentiero impervio: salvato dai vigili del fuoco

I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti nel tardo pomeriggio di oggi per recuperare un uomo di trent'anni ferito in un sentiero impervio situato a Busseto, nel comune di Capolona. In collaborazione con il personale sanitario del 118, i pompieri hanno immobilizzato il ferito prima di affidarlo agli elisoccorritori dei vigili del fuoco. Questi ultimi hanno utilizzato un verricello per recuperare l'uomo e lo hanno trasportato all'ospedale San Donato di Arezzo con l'elicottero Drago del nucleo di Arezzo.