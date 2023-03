Il Bisonte cade al tie break al PalaRadi contro Casalmaggiore

Il Bisonte getta alle ortiche una vittoria che sembrava ormai conquistata e cade al tie break al PalaRadi contro Casalmaggiore, muovendo comunque la classifica e lasciando ancora accesa la fiammella di speranza per i play off: peccato per il terzo set, perso dopo aver guidato fino al 14-18, ma soprattutto per il quinto, in cui non è bastato un vantaggio di 9-13 per evitare un’altra rimonta della Trasporti Pesanti, trascinata dalle sue centrali Melandri (MVP con 15 punti e il 72% in attacco) e Lohuis (13 con ben 4 muri di cui due decisivi al tie break).

Coach Parisi schiera Malinov-Nwakalor, Van Gestel-Herbots, Sylves-Graziani e Panetoni libero, mentre Pistola risponde con Carlini-Dimitrova, Piva-Frantti, Lohuis-Melandri e De Bortoli libero.

Troppi errori per Firenze in partenza (nove in totale nel primo set, quattro in battuta e cinque in attacco), e Casalmaggiore ne approfitta per salire sul 9-6 con Frantti, poi una ricezione slash costringe Malinov all’errore e sull’11-7 Parisi deve chiamare time out: il turno in servizio di Frantti fa male (14-8), gli errori si susseguono e allora sul 17-10 Parisi è costretto a fermare di nuovo il gioco, con la sua squadra che prova a reagire con primo tempo e muro di Sylves (19-15) e Pistola che spende il suo primo time out. E fa bene perché Lohuis rientra in campo con fast ed ace (21-15), poi la Trasporti Pesanti gestisce il gap e chiude col primo tempo d Melandri (25-19).

Il Bisonte comincia decisamente meglio il secondo set con il muro di Graziani e l’attacco di Herbots (3-5), poi Casalmaggiore sorpassa subito grazie a un paio di errori delle bisontine (7-6), ma Nwakalor risponde e ricrea il + 2, con Sylves che mura per l’8-11 e Pistola che chiama time out: in un amen il turno in servizio di Carlini riporta le locali in parità (11-11), ma poi è la Trasporti Pesanti a sbagliare e Il Bisonte torna sul + 3 (12-15), con Pistola che dopo l’errore di Dimitrova del 14-18 inserisce Malual per la bulgara e Perinelli per Piva. Adesso è Casalmaggiore a sbagliare tanto (14-21), Firenze ne approfitta alzando il livello sia a muro sia in battuta e alla fine è Nwakalor (sette punti nel set) a chiudere con il profondo attacco del 19-25.

Il Bisonte prova a mantenere l’inerzia anche a inizio terzo set con Herbots (3-6), un paio di errori di Frantti valgono il 5-9 e proprio Frantti deve lasciare spazio a Perinelli, con la Trasporti Pesanti che riparte con due murate e l’errore di Nwakalor (8-9): Parisi chiama time out, Lohuis pareggia i conti sull’11-11 ma poi sbaglia la fast e regala il 12-14, con Van Gestel che mette giù il 12-15 e Pistola che ferma il gioco. Dopo il primo tempo di Graziani (12-16) Pistola prova il doppio cambio (Scola e Malual per Dimitrova e Carlini), e sul 14-18 le bisontine spengono la luce, tanto che sul 17-18 Parisi deve spendere il time out: Casalmaggiore difende tutto e Malual impatta (19-19), Lohuis mura Malinov (20-19) e Parisi prova il doppio cambio con Guiducci e Knollema per Nwakalor e Malinov, ma Lohuis e Perinelli murano due volte Nwakalor appena rientrata (24-21) e Malual chiude 25-21.

Nel quarto rimangono in campo Perinelli, Malual e Scola e Il Bisonte nonostante la botta del set perso non molla, costruendosi un + 4 (7-11) che costringe Pistola al time out: gli errori di Malual e Perinelli costano il 9-15, rientrano Carlini e Dimitrova per Malual e Scola e poi sul 10-17 anche Frantti per Piva, ma stavolta le bisontine non si distraggono e Graziani chiude 19-25.

Nel quinto Pistola parte con Perinelli-Frantti in banda, ma Firenze è ancora on fire con Herbots e il doppio ace di Sylves (0-3), anche se Casalmaggiore reagisce immediatamente con Frantti (3-3): Parisi inserisce Alhassan per Graziani e l’americana piazza il muro del 3-5, poi sul 6-7 entra Piva per Frantti e dopo il cambio campo il muro di Lohuis vale il 9-9. Il Bisonte riparte con il terzo ace del set di Sylves (9-11), Pistola chiama time out ma Herbots allunga subito sul 9-12, poi sull’errore di Perinelli (9-13) arriva un altro time out di Pistola, ma sull’ennesimo muro di Lohuis (11-13) è Parisi a dover fermare il gioco. Ancora l’olandese ferma Nwakalor (12-13), Frantti impatta e Parisi spende il suo secondo time out (13-13), ma Frantti mura il tentativo di Malinov (14-13): Alhassan annulla il primo match point (14-14), Herbots cancella il secondo (15-15), ma sul terzo è Dimitrova a chiudere 17-15.

LE PAROLE DI EMMA GRAZIANI – “È stata una bellissima partita da parte di entrambe le squadre, noi non abbiamo saputo tenere nei momenti importanti: abbiamo commesso tanti errori evitabili e loro hanno meritato di vincere. Siamo ancora in corsa per i play off ma ci servono punti, peccato perché oggi potevamo portarla a casa: potevamo fare due punti o forse anche tre, invece dobbiamo accontentarci di uno. Ci manca un po’ di feeling su alcune situazioni, in particolare sulle free ball e sui pallonetti, e questo ha fatto la differenza perché loro hanno un’organizzazione di difesa altissima”.

LE PAROLE DI CHIARA DE BORTOLI – “È stata una partita infinita, abbiamo recuperato tanti punti nel terzo e nel quinto set e siamo state brave: è una vittoria di squadra, chiunque è entrata ha dato il 100%. Sul 9-13 al tie break ci siamo dette: ‘adesso non deve più cadere niente’, sono arrivate una difesa, un muro e qualche errore loro e ce l’abbiamo fatta. Sono veramente contenta perché questa vittoria fa bene per il morale e per i play off”.

Fonte: Ufficio Stampa Il Bisonte Firenze