Occupa una struttura abbandonata: denunciato un uomo

Questa mattina all'alba, a seguito di una segnalazione pervenuta alla Sala Operativa da parte dei residenti che avevano notato un movimento sospetto, una pattuglia della Squadra Volanti della Questura è intervenuta in via Marino dove era stata segnalata la presenza di extracomunitari che avevano fatto accampamento in una struttura abbandonata.

Durante il controllo, è stato identificato un cittadino extracomunitario che aveva diversi precedenti, ma che al momento si trovava regolarmente sul territorio nazionale. L'uomo è stato accompagnato in Questura per le procedure di identificazione e alla fine è stato denunciato alla Procura della Repubblica per il reato di invasione di edifici.