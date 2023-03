Premio televisivo e giornalistico Mario Celli e Silvio Gigli: premiata anche la capo di gabinetto Cristina Manetti

C’è stata molta toscanità nella 42° edizione del premio giornalistico e televisivo intitolato a Mario Celli e a Silvio Gigli, presentato ieri al teatro dei Rozzi di Siena da Maria Pia Corbelli, direttrice de “La Voce del Campo”, Maurizio Bianchini e dall’attrice Marianella Bargilli.

Sono stati premiati il giornalista e scrittore Marino Bartoletti, il conduttore televisivo Carlo Conti, l’artista Drusilla Foer, la giornalista Cristina Manetti, prima donna capo di gabinetto alla Regione Toscana, Giovanna Pancheri di Sky Tg24 e l’attrice e conduttrice televisiva Francesca Reggiani.

“Il premio Mario Celli e Silvio Gigli – dichiara il presidente Eugenio Giani - è intitolato a due importanti professionisti del giornalismo e della comunicazione, molto amanti nella città di Siena e conosciuti a livello nazionale. Sono molto felice che tra i premiati, tutti di alto livello professionale, ci sia stata anche la capo di gabinetto della Regione Toscana per il suo impegno istituzionale e di comunicatrice come in occasione della campagna La toscana delle donne”.

Cristina Manetti è stata premiata dal caporedattore della Nazione di Siena Pino Di Blasio, il presidente Giani ha premiato Drusilla Foer mentre Marino Bartoletti da Alessandro Rossi, direttore del settimanale L’Espresso. Presenti a consegnare i premi, consistenti in opere dell’artista Carlo Pizzichini, anche il sindaco di Siena Luigi De Mossi e l'assessore alla cultura Pasquale Colella Albino.

L’iniziativa era patrocinata dalla Regione Toscana e dal Comune di Siena.





