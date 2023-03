Rigassificatore Piombino, oggi si attende la nave Golar Tundra in porto. Proteste contro l'installazione

Proteste questa mattina a Piombino contro l'installazione della nave rigassificatrice Golar Tundra, attesa in porto in serata. Una cinquantina di persone hanno partecipato ad un flash mob, camminando dalla stazione ferroviaria alla stazione marittima, per manifestare la loro contrarietà all'impianto di rigassificazione.

In vista dell'arrivo della nave, la prefettura di Livorno ha coordinato una serie di servizi delle forze dell'ordine, con pattuglie di polizia e carabinieri che effettuano vigilanza sia all'ingresso della cittadina, sia sul viale che conduce al porto.

Questo è accessibile per i traffici marittimi, soprattutto passeggeri. Tuttavia, per ragioni di sicurezza, la banchina dove sarà ormeggiata la Golar Tundra non è raggiungibile. Questo molo si trova dalla parte opposta della stazione marittima, in un'area portuale adiacente alle grandi acciaierie e alle altre industrie.

Le proteste contro la nave rigassificatrice Golar Tundra continuano ad essere una questione delicata a Piombino. Molti cittadini sono preoccupati per i potenziali impatti ambientali e di sicurezza dell'impianto di rigassificazione, e continuano a manifestare la loro contrarietà. Secondo una stima sarebbero almeno 70 le manifestazioni contro l'installazione del rigassificatore messe in atto negli ultimi mesi.