A scuola dal sindaco, studenti in visita al municipio di Certaldo

Le alunne e gli alunni della quinta elementare dell’Istituto Maria Santissima Bambina di Certaldo sono stati accolti questa mattina in municipio, in Piazza Boccaccio, per incontrare personalmente il primo cittadino Giacomo Cucini e l’assessora con delega all’Istruzione Benedetta Bagni.

La visita è avvenuta nella sala della Giunta, al piano terra, dove, in un clima rispettoso e attento, i piccoli cittadini hanno intervistato il sindaco con domande relative al suo ruolo pubblico, ma anche curiosità che riguardano la sfera privata. Da quando è nato l’interesse per la politica ai sogni da bambino, dal rapporto con il consenso e le elezioni a quello con il rispetto delle regole, dal cibo preferito al più bel viaggio: queste sono solo alcuni degli interrogativi che sono stati posti.

È stata un’esperienza molto interessante e coinvolgente, incentrata sul valore e l’importanza educativa. Successivamente gli studenti sono stati accompagnati a visitare il palazzo comunale, costruito nel 1866 e recentemente ristrutturato. Il sindaco e l’assessora hanno illustrato i diversi aspetti e compiti che riguardano la vita politica del comune.

Lucia Di Laora, coordinatrice didattica dell’istituto, e l’insegnante Viola Giuntini, al termine della visita, hanno espresso al sindaco e al personale degli uffici un sentito ringraziamento per l’opportunità offerta ai ragazzi.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa