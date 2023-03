Abc Castelfiorentino, due giocatori all'Academy Camp Liguria-Toscana

Proseguono le soddisfazioni per il settore giovanile dell’Abc Castelfiorentino. Dopo la convocazione di Samuele Agbegninou, Federico Zecchi e Francesco Borghesi in occasione del raduno della Nazionale Under 15, arriva una nuova chiamata. Si tratta di quella dei classe 2009 Duccio Poggesi e Pietro Matteini in occasione dell’Academy Camp territoriale Liguria-Toscana realizzato all’interno del progetto Academy Italia. Il Settore Squadre Nazionali, infatti, ha selezionato Duccio Poggesi per il raduno in programma dal 24 al 26 marzo a La Spezia, mentre Pietro Matteini risulta tra i giocatori a disposizione.

Una convocazione che conferma nuovamente l’ottimo lavoro di Alessandro Mostardi, head coach anche del gruppo 2009, protagonista di una stagione ai vertici del campionato Under 14 Elite.

"Come per i tre 2008 convocati in Nazionale, non posso che essere felice ed orgoglioso per la convocazione di Duccio e Pietro – spiega Alessandro -. Una chiamata che premia la passione di questi ragazzi, che si stanno mettendo in mostra a livello regionale e che stanno vedendo i primi frutti del loro impegno quotidiano. Un gruppo, quello 2009, che sta crescendo sotto gli occhi di tutti ed in cui riponiamo grandi aspettative per il futuro".

Grande soddisfazione anche nelle parole di Claudio Calvani, responsabile del settore giovanile gialloblu ed assistente di Mostardi con il gruppo Under 14:

"A pochi giorni di distanza sono arrivate due convocazioni che confermano l’ottimo lavoro di due gruppi di punta del nostro settore giovanile – commenta -. Quella di Duccio e Pietro rappresenta una chiamata che ci riempie di orgoglio perchè da un lato dimostra che la strada intrapresa è quella giusta, e dall’altro premia l’impegno di questi ragazzi e dell’intero gruppo 2009 che quotidianamente scende in campo insieme a loro. Alla base, come sempre, c’è il grande lavoro di Alessandro (Mostardi) e una costante attenzione da parte della società alla crescita del proprio settore giovanile".

A Duccio e Pietro il grandissimo applauso dell’intera società Abc.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa