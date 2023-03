Rapinato in 7 per 25 euro: un 14enne di Sesto Fiorentino è stato vittima dell'agguato in via Cavallotti nel pomeriggio di ieri. Il minore stava passeggiando quando è stato accerchiato e bloccato da 7 coetanei di origine straniera. Gli hanno preso il portafogli dalla tasca e poi sono scappati. Il giovane non ha riportato ferite ma è rimasto in stato di shock. La madre lo ha accompagnato in caserma dai carabinieri di Sesto per sporgere denuncia.