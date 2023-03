Al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato Marco Brinzi presenta 'L'arte della fuga. Glenn Gould'

Venerdì 24 marzo alle 21:30 al Quaranthana Teatro Comunale di San Miniato (via Zara 58 San Miniato, loc. Corazzano) nell’ambito della stagione teatrale, Marco Brinzi presenta L’ARTE DELLA FUGA. GLENN GOULD, con la drammaturgia di Andrea Cosentino, per la regia Caterina Simonelli. Un monologo, scritto da Andrea Cosentino, in cui si alternano diversi personaggi, ironici e marginali, che hanno avuto modo di incontrare Glenn Gould poco prima della sua leggendaria rinuncia alle scene: l’addetta alle pulizie del teatro di Los Angeles, il musicologo istrionico che si perde elencando i diciotto figli di Bach, il tecnico del suono hippie che consiglia a Gould una sala di registrazione nel profondo nord del Canada. Tutti questi personaggi, a cui si aggiunge ovviamente la figura di Glenn Gould e dell’attore chiamato ad interpretarlo.

Una fuga dal pubblico, dalle logiche di mercato dello spettacolo ma, soprattutto, una fuga per una ricerca approfondita della propria arte e del proprio lavoro attraverso se stessi.

Ma Glenn Gould, annoverato tra i più grandi pianisti mai vissuti, dopo una carriera costellata di successi e all’apice della fama mondiale, decide, a soli trentadue anni, di non esibirsi più in pubblico, isolandosi completamente. È il 1964. Da allora, oltre ad attenersi sino alla morte al proposito di non sottostare mai più alla “tirannia feroce e idiota del concerto pubblico”, intratterrà con il mondo musicale a lui contemporaneo rapporti rigorosamente filtrati dalla tecnologia. Perché questa scelta radicale? Come si può continuare a vivere d’arte senza soccombere alle logiche del mercato dello spettacolo?

Lo spettacolo gioca teatralmente in dialogo con il pubblico in modo ironico, leggero e divertente. Cifra che ben contraddistingue lo stile di Andrea Cosentino e dall’attore Marco Brinzi.

INFO

QUARANTHANA TEATRO COMUNALE DI SAN MINIATO

Via Zara 58 Corazzano (PI)

INGRESSI

Intero € 12 | Ridotto € 11 | Riduzioni Under 25 E Over 65