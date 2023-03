Bilancio triennale Capraia e Limite, il sindaco: "Servizi invariati e tasse basse"

Nell’ultimo Consiglio comunale è stato approvato il documento unico di programmazione – DUP - e il bilancio di previsione 2023-2025.

“E’ stato un bilancio impegnativo che ha risentito della situazione attuale e che ha dovuto sostenere spese ulteriori, dettate dall’aumento dei costi energetici e quindi delle utenze, della stipula dei contratti di collaborazione in accordo quadro per la gestione dei servizi, senza poter contare sul fondo Covid e quindi fronteggiare le maggiori spese come negli anni precedenti”, ha detto il sindaco Alessandro Giunti.

“Per l’istruzione, ha proseguito il sindaco, non sono aumentate le tariffe e le rette come mensa e trasporto scolastico e per gli asili nido, l’aumento dettato dall’Istat del 10%, sarà invece compensato dal contributo regionale. Invariati i servizi per il sociale, tenendo presenti le nuove fragilità e le necessità delle famiglie. Dal punto di vista ambientale l’installazione delle colonnine di ricarica per veicoli elettrici e il completamento dell’illuminazione pubblica confermano gli impegni presi del mandato amministrativo”.

“ Voglio sottolineare, ha poi concluso, che l’imposizione fiscale del nostro Comune è la più bassa a livello di Circondario Empolese Valdelsa, a dimostrazione che l’Amministrazione si adopera in maniera concreta e che non c’è stato nessun aumento di Irpef e Imu. Ringrazio i dipendenti per il lavoro svolto, in particolare l’ufficio tributi e ragioneria”.

Il bilancio è stato approvato dalla maggioranza con il voto contrario del gruppo “Capraia e Limite Viva”.

Approvato il documento unico di programmazione - DUP - ovvero l’atto programmatico che definisce le linee di indirizzo e gli strumenti finanziari. Il vicesindaco Paolo Giuntini ha sintetizzato i punti più importanti del documento: il passaggio tributario da tassa sui rifiuti a tariffa corrispettiva; la conclusione dei due piani operativi, il Piano operativo strutturale integrato e il Piano operativo comunale; la realizzazione degli obiettivi di mandato. Il documento è stato approvato dalla maggioranza con il voto contrario del gruppo “Capraia e Limite Viva”.

Approvato all’unanimità il Piano intercomunale di Protezione Civile dell’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa che aggiorna ed ottimizza il coordinamento con tutte le associazioni di volontariato e le squadre di soccorso presenti sul territorio intercomunale, inoltre delinea una comunicazione coordinata ed efficace tra tutti i Comuni del Circondario per le attività di informazione e assistenza alla popolazione.

Discussa la mozione presentata dal gruppo consiliare “Uniti per Capraia e Limite” ad oggetto “modifica legge 197/2022 in materia di autonomia scolastica e di ridimensionamento degli istituti scolastici” contro l’ipotesi di accorpamento scolastico che prevede che la cifra di studenti da assegnare a ciascun istituto debba passare dagli attuali 600, ad un tetto di 900 alunni. La mozione è stata approvata dalla maggioranza con l’astensione del gruppo “Capraia e Limite Viva”.

Il Consiglio comunale si è concluso con un ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare “Uniti per Capraia e Limite” ad oggetto “condanna aggressione Liceo Michelangiolo Firenze” riferito ai fatti del 18 febbraio scorso davanti al Liceo classico Michelangiolo di Firenze. L’ordine del giorno è stato approvato dalla maggioranza con il voto contrario del gruppo “Capraia e Limite Viva”.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa