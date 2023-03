Casa Busoni apre le porte per due giorni, visite gratuite su prenotazione

Tornano le giornate dedicate ai luoghi che custodiscono il lascito dei 'Grandi'. Per il secondo anno consecutivo, l’associazione Nazionale Case della Memoria ha lanciato l’invito a tutte le Case dei Personaggi illustri italiani a unirsi idealmente per valorizzare la memoria del passato.

Anche la Casa Museo Ferruccio Busoni, che si trova in piazza della Vittoria a Empoli, sarà protagonista dell’iniziativa per il secondo anno e aprirà le sue porte sabato 1° e domenica 2 aprile 2023. Il 1° aprile del 1866 lì nacque il musicista e compositore Ferruccio Busoni.

Per partecipare alla due giorni e visitare la Casa Museo Ferruccio Busoni è possibile prenotarsi a partire da oggi, lunedì 20 marzo 2023, fino al 30 marzo 2023, chiamando il numero telefonico 0571 711122 o scrivendo una email a csmfb@centrobusoni.org.

L’INIZIATIVA - Con l’obiettivo di celebrare questi luoghi, l’associazione Nazionale Case della Memoria, che riunisce quasi 100 case museo in 14 regioni italiane, torna a promuovere in tutta Italia le Giornate nazionali delle Case dei Personaggi illustri italiani, in programma per il prossimo 1° e 2 aprile. Due giorni di porte aperte per permettere al pubblico di scoprire e riscoprire le case dei Grandi che sono nati o hanno vissuto in Italia. E per il 2023, a simbolica chiusura dell'anno del centenario della nascita di Ugo Tognazzi (1922-1990), vedrà come ambasciatore d’eccezione Gianmarco Tognazzi che coordina la Casa della Memoria dedicata al padre, Casa Vecchia a Velletri.

ORARI DI APERTURA - La Casa Museo Ferruccio Busoni sarà aperta sabato 1° e domenica 2 aprile 2023 dalle 16 alle 19. Saranno previste visite guidate per piccoli gruppi per un massimo di 10 persone, ogni 30 minuti. L’ingresso è gratuito.

FOCUS - Il museo “Casa Busoni” raccoglie numerosi documenti e materiali di interesse musicologico, quali il manoscritto per canto e pianoforte della prima opera lirica del compositore empolese Die Brautwahl (1907), il manoscritto di Finnländische Volksweisen per pianoforte a quattro mani e ancora un fondo di circa trenta lettere autografe, contenente il carteggio con il musicista Felice Boghen e il fondo appartenuto all’ingegner Emilio Anzoletti, contenente lettere di Busoni e della moglie Gerda. Oltre a questi documenti, è qui conservato l’autografo della prolusione di Luigi Dallapiccola per le celebrazioni busoniane del 1954. Completano l’offerta museale oltre 100 foto d’epoca di Ferruccio Busoni e della sua famiglia, programmi di sala dei concerti tenuti da Busoni e varie locandine delle manifestazioni busoniane dal 1954 ai nostri giorni. Nelle sale espositive è visibile anche un busto in marmo del musicista, realizzato dello scultore Bruno Antonini nel 1958 e un pianoforte sul quale il celebre virtuoso era solito suonare durante i suoi soggiorni empolesi. Casa Busoni fa parte del sistema museale Empoli Musei.

INFORMAZIONI - Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni, piazza della Vittoria, 16 – Empoli, 0571 711122 – 373/7899915, csmfb@centrobusoni.org.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa