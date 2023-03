Concerto a Carmignano in memoria delle vittime di mafia

Un concerto in Memoria delle vittime di mafia con l’Orchestra delle Colline Medicee. Un evento fondamentale per commemorare le donne, gli uomini, le bambine e i bambini uccisi dall’efferatezza criminale di tutte le Mafie.

Questa sera, 21 Marzo 2023, nella Giornata nazionale della Memoria e dell’Impegno in ricordo delle Vittime di Mafia, Giornata in cui Libera, l’associazione di don Ciotti, marcia sulle principali città in nome della Legalità e del Mai Più, il Comune di Carmignano e il Comune di Poggio vi aspettano in sala Consiliare a Carmignano per riflettere sulle note di splendidi brani selezionati ad hoc.

L’ingresso è gratuito.

Fonte: Comune di Carmignano - Ufficio stampa